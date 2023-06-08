https://ria.ru/20230608/sovet-1876876502.html
Орбан созвал совет обороны из-за обострения на Украине
Орбан созвал совет обороны из-за обострения на Украине - РИА Новости, 08.06.2023
Орбан созвал совет обороны из-за обострения на Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что созвал утром в четверг совет обороны из-за обострения боев на Украине. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T10:43
2023-06-08T10:43
2023-06-08T10:43
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виктор орбан
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БУДАПЕШТ, 8 июн - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что созвал утром в четверг совет обороны из-за обострения боев на Украине. Орбан написал в соцсети Facebook*, что созвал "на рассвете совет обороны" из-за "усиливающихся с сегодняшней ночи боев" на Украине. "Важнее всего были бы прекращение огня и мир... Для нас безопасность Венгрии на первом месте", - добавил он. Во вторник министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в течение трех суток Киев предпринял давно обещанное наступление на разных участках фронта, сосредоточил для этого большое количество техники и живой силы. По его словам, Вооруженные силы РФ сорвали попытки наступления, противник остановлен, украинские силы за три дня потеряли до 3715 человек. Сроки украинского контрнаступления неоднократно сдвигались и продолжают сдвигаться. В РФ связывали эту "нервозность", во-первых, с информационной войной - постоянные объявления о скором наступлении призваны держать Россию в напряжении, а во-вторых, с тем, что Запад требует от киевской власти быстрых и победоносных результатов и ей приходится постоянно отчитываться.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230608/ukraina-1876862196.html
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в мире, виктор орбан, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Виктор Орбан, Украина, Россия
Орбан созвал совет обороны из-за обострения на Украине
Премьер Венгрии Орбан сообщил, что созвал совет обороны из-за обострения боев на Украине
БУДАПЕШТ, 8 июн - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что созвал утром в четверг совет обороны из-за обострения боев на Украине.
Орбан написал в соцсети Facebook*, что созвал "на рассвете совет обороны" из-за "усиливающихся с сегодняшней ночи боев" на Украине. "Важнее всего были бы прекращение огня и мир... Для нас безопасность Венгрии на первом месте", - добавил он.
Во вторник министр обороны России Сергей Шойгу
заявил, что в течение трех суток Киев
предпринял давно обещанное наступление на разных участках фронта, сосредоточил для этого большое количество техники и живой силы. По его словам, Вооруженные силы РФ сорвали попытки наступления, противник остановлен, украинские силы за три дня потеряли до 3715 человек.
Сроки украинского контрнаступления неоднократно сдвигались и продолжают сдвигаться. В РФ связывали эту "нервозность", во-первых, с информационной войной - постоянные объявления о скором наступлении призваны держать Россию в напряжении, а во-вторых, с тем, что Запад требует от киевской власти быстрых и победоносных результатов и ей приходится постоянно отчитываться.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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