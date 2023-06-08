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Хуснуллин провел оперативное совещание после разрушения Каховской ГЭС
Хуснуллин провел оперативное совещание после разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 08.06.2023
Хуснуллин провел оперативное совещание после разрушения Каховской ГЭС
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин провел оперативное организационное совещание после разрушения Каховской ГЭС, сообщил врио губернатора Херсонской области... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T14:08
2023-06-08T14:08
2023-06-08T14:37
херсонская область
разрушение каховской гэс
марат хуснуллин
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин провел оперативное организационное совещание после разрушения Каховской ГЭС, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо."Первый день у нас был такой достаточно напряженный, по инерции мы сами начали там всем заниматься. Но вечером, когда по поручению президента было проведено специальное оперативное совещание Маратом Хуснуллиным, я понял, что с нами вся страна. Все было четко расписано, планы, все уже было предусмотрено", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, сейчас все силы спасателей направлены на эвакуацию мирных граждан, сил и средств достаточно.Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского. По словам главы Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева, вода с затопленных земель будет спадать не менее недели.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , разрушение каховской гэс, марат хуснуллин
Херсонская область , Разрушение Каховской ГЭС, Марат Хуснуллин
Хуснуллин провел оперативное совещание после разрушения Каховской ГЭС
Сальдо заявил, что Хуснуллин провел оперативное совещание после разрушения Каховской ГЭС
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин провел оперативное организационное совещание после разрушения Каховской ГЭС, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
"Первый день у нас был такой достаточно напряженный, по инерции мы сами начали там всем заниматься. Но вечером, когда по поручению президента было проведено специальное оперативное совещание Маратом Хуснуллиным, я понял, что с нами вся страна. Все было четко расписано, планы, все уже было предусмотрено", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, сейчас все силы спасателей направлены на эвакуацию мирных граждан, сил и средств достаточно.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского. По словам главы Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева
, вода с затопленных земель будет спадать не менее недели.
Сальдо рассказал о выплатах пострадавшим при разрушении Каховской ГЭС