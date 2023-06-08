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Хуснуллин провел оперативное совещание после разрушения Каховской ГЭС

Хуснуллин провел оперативное совещание после разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 08.06.2023

Хуснуллин провел оперативное совещание после разрушения Каховской ГЭС

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин провел оперативное организационное совещание после разрушения Каховской ГЭС, сообщил врио губернатора Херсонской области... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T14:08

2023-06-08T14:08

2023-06-08T14:37

херсонская область

разрушение каховской гэс

марат хуснуллин

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин провел оперативное организационное совещание после разрушения Каховской ГЭС, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо."Первый день у нас был такой достаточно напряженный, по инерции мы сами начали там всем заниматься. Но вечером, когда по поручению президента было проведено специальное оперативное совещание Маратом Хуснуллиным, я понял, что с нами вся страна. Все было четко расписано, планы, все уже было предусмотрено", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, сейчас все силы спасателей направлены на эвакуацию мирных граждан, сил и средств достаточно.Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского. По словам главы Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева, вода с затопленных земель будет спадать не менее недели.

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херсонская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

херсонская область , разрушение каховской гэс, марат хуснуллин