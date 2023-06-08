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День социального работника в России

День социального работника в России - РИА Новости, 08.06.2023

День социального работника в России

Ежегодно 8 июня в России отмечают День социального работника. Этот профессиональный праздник был учрежден указом президента РФ от 27 октября 2000 года. РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T00:31

2023-06-08T00:31

2023-06-08T00:31

справки

день социального работника

россия

рсфср

ссср

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Ежегодно 8 июня в России отмечают День социального работника. Этот профессиональный праздник был учрежден указом президента РФ от 27 октября 2000 года. Впервые День социального работника как профессиональный праздник был официально закреплен в постановлении ежегодной конференции ассоциации работников социальных служб в 1994 году. Дата празднования выбрана не случайно. 19 июня (8 июня по старому стилю) 1701 года император Петр I подписал указ № 1856 "Об определении в домовых Святейшего Патриархата богадельни нищих, больных и престарелых", положивший начало формированию государственной системы социальной защиты в России.В XVIII веке при императрице Екатерине II в каждой губернии были созданы приказы общественного призрения – система государственной помощи, осуществлявшая всю социальную политику в стране. Приказы открывали и брали под контроль народные школы, заведения для умалишенных и неизлечимых больных, госпитали, больницы, богадельни, сиротские и смирительные дома. В этот период возникла сеть воспитательных домов для детей-сирот и незаконнорожденных ("зазорных") младенцев.Продолжила дело Екатерины II императрица Мария Федоровна, которая руководила всеми социальными учреждениями. Она основала Ведомство учреждений императрицы Марии для помощи нуждающимся независимо от их происхождения. Под ее руководством оно процветало и превратилось в особую отрасль общественного призрения, народного образования, здравоохранения и социального обеспечения. При Марии Федоровне были открыты опытные воспитательные дома для глухонемых и слепых детей, богадельни для вдов военных и гражданских чиновников и др.В 1802 году императором Александром I было основано крупное благотворительное ведомство – Императорское Человеколюбивое общество. Оно заботилось об учреждении заведений "для призрения дряхлых, увечных, неизлечимых и вообще к работам неспособных, … для воспитания сирот и детей бедных родителей" и пр. В 1912 году общество насчитывало 274 благотворительных заведения.С возникновением в 1930-х годах частной организованной благотворительности завершилось господство закрытых заведений как формы социальной помощи.В мае 1917 года постановлением Временного правительства Императорское Человеколюбивое общество было включено в состав Министерства государственного призрения. В ноябре того же года взамен этого министерства был создан Народный комиссариат государственного призрения. В апреле 1918 года он был переименован в Народный комиссариат социального обеспечения РСФСР. В 1946 году образовано министерство соцобеспечения РСФСР. Оно было ликвидировано в июле 1991 года в связи с образованием министерства здравоохранения и социального обеспечения РСФСР. В 1986 году была официально утверждена должность "социального работника". До этого его функции выполняли священнослужители, медицинские и педагогические работники, служащие социального обеспечения и пенитенциарных учреждений, социологи и психологи, служащие государственных и общественных благотворительных организаций, научных и других учреждений. В июле 1990 года была введена должность "социальный педагог". 23 апреля 1991 года решением № 92 Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам квалификационная характеристика "специалиста по социальной работе" была внесена в квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.Представление различных видов социальной помощи и оказание подобных услуг населению является одной из обязанностей государства, закрепленной в Конституции России (статьи 7, 39, 75 и др.). В настоящее время предоставление социальных услуг регулируется федеральным законом от 28 декабря 2013 года "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", вступившим в силу с 1 января 2015 года. С 1 января 2018 года начала работать Единая государственная информационная система социального обеспечения. Реализация правительственных мер в области социальной защиты населения возложена на министерство труда и социальной защиты РФ. Социальное обслуживание граждан представляет собой деятельность по оказанию постоянной, периодической, разовой, в том числе срочной помощи гражданину в целях улучшения условий его жизнедеятельности и расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности. Оказываемые социальные услуги могут быть социально-бытовыми, социально-медицинскими, социально-психологическими, социально-педагогическими, социально-трудовыми, социально-правовыми, срочными и пр. В обязанности социального работника входят покупка и доставка для подопечного продуктов, промтоваров и лекарств по его просьбе, приготовление пищи, кормление, помощь в ремонте и уборке, топка печей, помощь в покупке топлива (для проживающих в домах без центрального отопления и водоснабжения), сдача вещей в стирку и химчистку, оплата жилья и коммунальных услуг и прочее. Сегодня почти в каждом муниципальном образовании России есть учреждения социальной защиты и обслуживания населения. В системе работает более 630 тысяч социальных работников. Специалистов данной профессии готовят 120 высших учебных заведений, в том числе профильный вуз – Российский государственный социальный университет (РГСУ), а также медицинские вузы. Среди почетных званий России есть и звание "Заслуженный работник социальной защиты населения Российской Федерации". Согласно статье 5 федерального закона "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", система социального обслуживания, помимо государственных, включает коммерческие и некоммерческие организации, а также индивидуальных предпринимателей.По данным мониторинга социального обслуживания граждан в субъектах РФ в 2021 году, общее число поставщиков социальных услуг составило более 6,5 тысяч организаций. Число поставщиков социальных услуг, относящихся к юридическим лицам (включая государственные, коммерческие и некоммерческие организации) достигло 6,4 тысяч, а число индивидуальных предпринимателей – 248 организаций. В 2022 году социальные услуги получили 7,8 миллиона человек. В приоритетном порядке помощь оказывается тем, кто одинок и оказался в сложной жизненной ситуации.Приказом министерства труда и социальной защиты РФ от 29 декабря 2021 года утверждена Типовая модель системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе. Реализация данной модели в рамках пилотного проекта в 2022 году осуществлялась в 34 субъектах страны. В систему долговременного ухода включены граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании согласно пункту 1 части 1 статьи 15 федерального закона "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации". Приоритетным правом на включение в систему обладают инвалиды и участники Великой Отечественной войны. Система долговременного ухода выстраивается в России в рамках нацпроекта "Демография" (2019-2024). Это целый комплекс социальных и медицинских сервисов для пожилых и инвалидов. В него входит 50 различных бесплатных соцуслуг – от помощи в быту до поддержания коммуникативных навыков. В 2023 и 2024 годах, по поручению президента России, в пяти регионах будет расширен охват программы по долговременному уходу за людьми, нуждающимися в помощи в силу возраста или состояния здоровья. Дополнительную помощь в Марий Эл, Кировской, Новгородской, Рязанской и Тамбовской областях получат свыше 17 тысяч человек, во всех пилотных регионах – около 150 тысяч. Независимо от специализации каждый соцработник должен обладать определенным набором качеств. В первую очередь это способность быть "третьим человеком", связующим звеном между подопечным и окружающим миром, детьми и взрослыми, семьей и обществом. Среди важных качеств соцработника – уметь сопереживать и вникать в чужие проблемы. В день социального работника или накануне праздника проходят торжественные собрания, лучшим работникам системы социальной защиты населения вручаются награды. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, день социального работника, россия, рсфср, ссср