https://ria.ru/20230608/soglashenie-1876863700.html

Оман и Россия подписали налоговое соглашение

Оман и Россия подписали налоговое соглашение - РИА Новости, 08.06.2023

Оман и Россия подписали налоговое соглашение

Правительства султаната Оман и России подписали в четверг в Маскате соглашение об избежании двойного налогообложения на доходы и предотвращении уклонения от... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T10:13

2023-06-08T10:13

2023-06-08T10:29

россия

оман

маскат (город)

экономика

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ДОХА, 8 июн - РИА Новости. Правительства султаната Оман и России подписали в четверг в Маскате соглашение об избежании двойного налогообложения на доходы и предотвращении уклонения от уплаты налогов для расширения инвестиционного сотрудничества между двумя странами, сообщило Оманское госагентство новостей ONA. Как отметило агентство, "соглашение направлено на юридическую защиту инвесторов от двойного налогообложения и регулирование налогообложения между двумя дружественными странами, что будет способствовать расширению инвестиций и торгового обмена между ними"."Соглашение учитывает особенности двустороннего экономического сотрудничества и уровня экономического развития двух стран. Одновременно оно отвечает обозначенной президентом цели по предотвращению вывода капитала из страны и отражает рекомендации плана BEPS", - говорится в материалах на сайте Минфина России. С российской стороны документ подписал статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов, со стороны Омана - глава налоговой службы Сауд Бен Нассер Аль Шукайли.Документом устанавливается общая ставка налога у источника на доходы в виде дивидендов в размере 15%, и пониженная ставка 10% – на доходы в виде дивидендов компаний, которые владеют в течение года не менее чем 20% долей участия в капитале компании, выплачивающей указанные дивиденды. Ставка налога на процентные доходы также устанавливается в размере 10%. "При этом предусмотрено освобождение от налога у источника на доходы в виде дивидендов и процентов для государственных структур, госкомпаний и других форм государственных инвестиций. Налоговая ставка на роялти определена в размере 10%", - говорится в сообщении.Уточняется, что в соглашение включены положения об уплате налогов с доходов от отчуждения акций или аналогичных прав, представленных недвижимым имуществом, по месту его нахождения. Кроме того, как добавляет министерство, определен порядок налогообложения доходов от международных перевозок с четким определением перечня доходов, на которые распространяется регулирование."Подписание соглашения является важным шагом для дальнейшего углубления экономического сотрудничества России и Омана. В 2022 году объем взаимной торговли между нашими странами уже показал рост на 46%, необходимо и дальше увеличивать торговый оборот и укреплять экономическое взаимодействие. Главная цель заключения соглашения для нас - это взаимное привлечение прямых инвестиций в экономику обеих стран, развитие торговли, туризма и транспорта", - сказал замминистра Алексей Сазанов, слова которого приводит Минфин."Ратификация протокола должна состояться до конца текущего года, чтобы его положения начали применяться с 1 января 2024 года", - сообщает Минфин.

https://ria.ru/20230405/oman-1863234383.html

https://ria.ru/20230524/nalogi-1873841867.html

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оман

маскат (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, оман, маскат (город), экономика