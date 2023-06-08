https://ria.ru/20230608/snouden-1876974842.html

Сноуден заявил, что не сожалеет о сделанном в прошлом

Сноуден заявил, что не сожалеет о сделанном в прошлом - РИА Новости, 08.06.2023

Сноуден заявил, что не сожалеет о сделанном в прошлом

Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден заявил в интервью изданию Guardian, что не сожалеет о том, что сделал в прошлом. РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T14:58

2023-06-08T14:58

2023-06-08T14:58

в мире

сша

россия

эдвард сноуден

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден заявил в интервью изданию Guardian, что не сожалеет о том, что сделал в прошлом. Сноуден в июне 2013 года инициировал крупный международный скандал, передав газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. После этого он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево". После отказов со стороны ряда других стран Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство в России, впоследствии ему выдали бессрочный вид на жительство, а в сентябре 2022 года Сноуден получил российское гражданство. "Я ни о чем не жалею", - сказал он. Также Сноуден отверг обвинения США и Британии в том, что его действия нанесли урон их потенциалу. "Дестабилизация? Конечно, это правдоподобно. Но трудно утверждать об "уроне", если, несмотря на 10 лет истерики, небо так и не упало", - отметил он.

https://ria.ru/20230607/snouden-1876617138.html

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Кирилл Волков

в мире, сша, россия, эдвард сноуден