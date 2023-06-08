Сноуден заявил, что не сожалеет о сделанном в прошлом
Сноуден в интервью Guardian сообщил, что не жалеет о том, что совершил летом 2013 года
© AP Photo / Armando FrancaЭдвард Сноуден
© AP Photo / Armando Franca
Эдвард Сноуден. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден заявил в интервью изданию Guardian, что не сожалеет о том, что сделал в прошлом.
Сноуден в июне 2013 года инициировал крупный международный скандал, передав газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. После этого он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево". После отказов со стороны ряда других стран Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство в России, впоследствии ему выдали бессрочный вид на жительство, а в сентябре 2022 года Сноуден получил российское гражданство.
"Я ни о чем не жалею", - сказал он. Также Сноуден отверг обвинения США и Британии в том, что его действия нанесли урон их потенциалу. "Дестабилизация? Конечно, это правдоподобно. Но трудно утверждать об "уроне", если, несмотря на 10 лет истерики, небо так и не упало", - отметил он.