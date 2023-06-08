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Племянник Кеннеди рассказал о превращении Украины в "скотобойню"

Племянник Кеннеди рассказал о превращении Украины в "скотобойню" - РИА Новости, 08.06.2023

Племянник Кеннеди рассказал о превращении Украины в "скотобойню"

Действия США привели к гибели сотен тысяч украинцев, заявил кандидат в президенты от Демократической партии Роберт Кеннеди — младший в интервью журналисту... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T06:17

2023-06-08T06:17

2023-06-08T15:19

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сша

вашингтон (штат)

роберт кеннеди

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Действия США привели к гибели сотен тысяч украинцев, заявил кандидат в президенты от Демократической партии Роберт Кеннеди — младший в интервью журналисту Джордану Питерсону."Мы превратили Украину в скотобойню, которая уничтожила 350 тысяч молодых украинцев. Они лгут о том, сколько людей погибло. Они скрывают это от нас. Пентагон скрывает это от американского народа", — сказал он.По мнению политика, именно Вашингтон втянул Киев в конфликт против России. Теперь же, добавил Кеннеди-младший, это противостояние в Белом доме изображают "в виде комикса", который многие американцы "уже проглотили". Вся эта ситуация нужна Штатам для продвижения собственных геополитических целей, уверен он.На днях Кеннеди-младший уже говорил о значительных потерях Украины на фронте и обвинил Вашингтон и Киев в том, что они стремятся скрыть настоящее число жертв.

https://ria.ru/20230530/ukraina-1875087636.html

украина

сша

вашингтон (штат)

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в мире, украина, сша, вашингтон (штат), роберт кеннеди