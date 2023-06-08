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На Кубани проверяют информацию о пациентке, в теле которой забыли скальпель - РИА Новости, 08.06.2023
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11:25 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/skalpel-1876891372.html
На Кубани проверяют информацию о пациентке, в теле которой забыли скальпель
На Кубани проверяют информацию о пациентке, в теле которой забыли скальпель - РИА Новости, 08.06.2023
На Кубани проверяют информацию о пациентке, в теле которой забыли скальпель
Доследственная проверка организована по факту информации о том, что в теле тяжелобольной пациентки был оставлен хирургический инструмент, сообщили в... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T11:25
2023-06-08T11:25
происшествия
краснодарский край
сочи
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СОЧИ, 8 июн - РИА Новости. Доследственная проверка организована по факту информации о том, что в теле тяжелобольной пациентки был оставлен хирургический инструмент, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Краснодарскому краю. Ранее в телеграм-канале "112" появилась информация о том, что в кишечнике тяжелобольной пациентки одной из сочинских больниц врачи во время операции забыли скальпель. По словам пользователей, женщина узнала об этом во время курса химиотерапии. "По данному факту следственным отделом по Центральному району города Сочи была незамедлительно организована доследственная проверка. В настоящее время следователем проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.
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происшествия, краснодарский край, сочи
Происшествия, Краснодарский край, Сочи
На Кубани проверяют информацию о пациентке, в теле которой забыли скальпель

СК начал проверку данных о пациентке сочинской больницы, в теле которой забыли скальпель

© РИА Новости / Кирилл ШипицинХирургические инструменты
Хирургические инструменты - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Хирургические инструменты. Архивное фото
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СОЧИ, 8 июн - РИА Новости. Доследственная проверка организована по факту информации о том, что в теле тяжелобольной пациентки был оставлен хирургический инструмент, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Ранее в телеграм-канале "112" появилась информация о том, что в кишечнике тяжелобольной пациентки одной из сочинских больниц врачи во время операции забыли скальпель. По словам пользователей, женщина узнала об этом во время курса химиотерапии.
«
"По данному факту следственным отделом по Центральному району города Сочи была незамедлительно организована доследственная проверка. В настоящее время следователем проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.
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