https://ria.ru/20230608/skalpel-1876891372.html

На Кубани проверяют информацию о пациентке, в теле которой забыли скальпель

На Кубани проверяют информацию о пациентке, в теле которой забыли скальпель - РИА Новости, 08.06.2023

На Кубани проверяют информацию о пациентке, в теле которой забыли скальпель

Доследственная проверка организована по факту информации о том, что в теле тяжелобольной пациентки был оставлен хирургический инструмент, сообщили в... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T11:25

2023-06-08T11:25

2023-06-08T11:25

происшествия

краснодарский край

сочи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582875412_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_775d736bc8712763cb8abea3758b0056.jpg

СОЧИ, 8 июн - РИА Новости. Доследственная проверка организована по факту информации о том, что в теле тяжелобольной пациентки был оставлен хирургический инструмент, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Краснодарскому краю. Ранее в телеграм-канале "112" появилась информация о том, что в кишечнике тяжелобольной пациентки одной из сочинских больниц врачи во время операции забыли скальпель. По словам пользователей, женщина узнала об этом во время курса химиотерапии. "По данному факту следственным отделом по Центральному району города Сочи была незамедлительно организована доследственная проверка. В настоящее время следователем проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20190317/1551813373.html

краснодарский край

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, краснодарский край, сочи