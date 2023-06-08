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Белоусов: удар по Сирии в 2018 году мог быть подготовкой к применению ЯО - РИА Новости, 08.06.2023
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15:39 08.06.2023 (обновлено: 15:43 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/siriya-1876995373.html
Белоусов: удар по Сирии в 2018 году мог быть подготовкой к применению ЯО
Белоусов: удар по Сирии в 2018 году мог быть подготовкой к применению ЯО - РИА Новости, 08.06.2023
Белоусов: удар по Сирии в 2018 году мог быть подготовкой к применению ЯО
Россия не исключает, что трехсторонний ракетный удар Франции, США и Великобритании по Сирии в апреле 2018 года был способом разработки алгоритма применения... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T15:39
2023-06-08T15:43
сша
россия
андрей белоусов
владимир путин
в мире
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ЖЕНЕВА, 8 июн – РИА Новости. Россия не исключает, что трехсторонний ракетный удар Франции, США и Великобритании по Сирии в апреле 2018 года был способом разработки алгоритма применения ядерного оружия, заявил на Конференции по разоружению ООН заместитель постпреда РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов. Утром 18 апреля 2018 года США, Великобритания и Франция атаковали территорию Сирии с моря и воздуха. Союзные силы выпустили более ста ракет, под удар попали военные и гражданские объекты. "Хотел бы также упомянуть беспрецедентную и ничем не обоснованную акцию, в которой участвовали Великобритания и Франция. Я имею в виду трёхсторонний ракетный удар по Сирии в апреле 2018 года. Хочется спросить, а не являлась ли эта акция в том числе отработкой алгоритмов применения ядерного оружия (ЯО)", - сказал дипломат. По мнению Белоусова, угроза, создаваемая в области применения ядерного оружия США, по-прежнему существует, как и 80 лет назад, когда Вашингтон сбросил на Японию две атомные бомбы. "США, сбросив ядерные бомбы на Хиросиму и Нагасаки в июле 1945 года, сняли свои национальные морально-этические барьеры для дальнейшего применения ЯО и тем самым создали для мира реальную ядерную угрозу. Ядерные доктрины США только подтверждают готовность Вашингтона использовать ядерное оружие, а значит угроза, возникшая почти 80 лет назад, продолжает существовать", - указал он. Представитель России также заявил, что вместо критики Москвы страны, которые официально не обладают ядерным оружием, но размещают у себя американское, должны быть прозрачны в сотрудничестве с США по этому вопросу. "Полагаем, что не только России, но и международному сообществу было бы интересно знать, как и на какой основе выстраивается взаимодействие этих стран с США в ядерной сфере, как ядерный статус НАТО сочетается с их военной политикой и, наконец, узнать хотя бы, на каких военных базах и в каком количестве находится американское ядерное оружие", - добавил дипломат. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие (ТЯО) в Белоруссии. В интервью Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что делали США десятилетиями, поскольку американцы "учат их (союзников - ред.) экипажи, их летчиков использовать при необходимости этот вид вооружений". По его словам, строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии закончат 1 июля. Западные критики инициативы размещения российского ТЯО в Белоруссии не упоминают о проблеме хранения в Германии американского ядерного оружия - официально власти ФРГ не комментируют существование ядерного оружия на территории страны, однако ведущие международные эксперты оценивают число американских ядерных бомб в Германии в несколько десятков единиц, а оппозиционные партии страны в течение многих лет требуют вывода ядерного оружия США с территории ФРГ.
https://ria.ru/20230531/siriya-1875424020.html
https://ria.ru/20230523/oruzhie-1873690446.html
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сша, россия, андрей белоусов, владимир путин, в мире, франция, великобритания, оон
США, Россия, Андрей Белоусов, Владимир Путин, В мире, Франция, Великобритания, ООН
Белоусов: удар по Сирии в 2018 году мог быть подготовкой к применению ЯО

Зампостпреда Белоусов: удар Запада по САР в 2018 году мог быть подготовкой к применению ЯО

© РИА Новости / Дмитрий Виноградов | Перейти в медиабанкРазрушенное здание в Сирии
Разрушенное здание в Сирии - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
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ЖЕНЕВА, 8 июн – РИА Новости. Россия не исключает, что трехсторонний ракетный удар Франции, США и Великобритании по Сирии в апреле 2018 года был способом разработки алгоритма применения ядерного оружия, заявил на Конференции по разоружению ООН заместитель постпреда РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.
Утром 18 апреля 2018 года США, Великобритания и Франция атаковали территорию Сирии с моря и воздуха. Союзные силы выпустили более ста ракет, под удар попали военные и гражданские объекты.
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"Хотел бы также упомянуть беспрецедентную и ничем не обоснованную акцию, в которой участвовали Великобритания и Франция. Я имею в виду трёхсторонний ракетный удар по Сирии в апреле 2018 года. Хочется спросить, а не являлась ли эта акция в том числе отработкой алгоритмов применения ядерного оружия (ЯО)", - сказал дипломат.
По мнению Белоусова, угроза, создаваемая в области применения ядерного оружия США, по-прежнему существует, как и 80 лет назад, когда Вашингтон сбросил на Японию две атомные бомбы. "США, сбросив ядерные бомбы на Хиросиму и Нагасаки в июле 1945 года, сняли свои национальные морально-этические барьеры для дальнейшего применения ЯО и тем самым создали для мира реальную ядерную угрозу. Ядерные доктрины США только подтверждают готовность Вашингтона использовать ядерное оружие, а значит угроза, возникшая почти 80 лет назад, продолжает существовать", - указал он.
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Представитель России также заявил, что вместо критики Москвы страны, которые официально не обладают ядерным оружием, но размещают у себя американское, должны быть прозрачны в сотрудничестве с США по этому вопросу. "Полагаем, что не только России, но и международному сообществу было бы интересно знать, как и на какой основе выстраивается взаимодействие этих стран с США в ядерной сфере, как ядерный статус НАТО сочетается с их военной политикой и, наконец, узнать хотя бы, на каких военных базах и в каком количестве находится американское ядерное оружие", - добавил дипломат.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие (ТЯО) в Белоруссии. В интервью Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что делали США десятилетиями, поскольку американцы "учат их (союзников - ред.) экипажи, их летчиков использовать при необходимости этот вид вооружений". По его словам, строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии закончат 1 июля.
Западные критики инициативы размещения российского ТЯО в Белоруссии не упоминают о проблеме хранения в Германии американского ядерного оружия - официально власти ФРГ не комментируют существование ядерного оружия на территории страны, однако ведущие международные эксперты оценивают число американских ядерных бомб в Германии в несколько десятков единиц, а оппозиционные партии страны в течение многих лет требуют вывода ядерного оружия США с территории ФРГ.
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