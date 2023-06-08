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ГИБДД может пересмотреть штрафы для водителей, вывозивших людей из Шебекино - РИА Новости, 08.06.2023
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14:22 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/shtrafy-1876956393.html
ГИБДД может пересмотреть штрафы для водителей, вывозивших людей из Шебекино
ГИБДД может пересмотреть штрафы для водителей, вывозивших людей из Шебекино - РИА Новости, 08.06.2023
ГИБДД может пересмотреть штрафы для водителей, вывозивших людей из Шебекино
Водители, получившие штрафы за нарушение скоростного режима на автодороге вблизи города Шебекино, подвергшегося массированному обстрелу, могут их обжаловать,... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T14:22
2023-06-08T14:22
белгородская область
шебекино
вячеслав гладков
гибдд мвд рф
россия
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БЕЛГОРОД, 8 июн – РИА Новости. Водители, получившие штрафы за нарушение скоростного режима на автодороге вблизи города Шебекино, подвергшегося массированному обстрелу, могут их обжаловать, сообщило ГИБДД по Белгородской области. В соцсетях губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова водители писали, что, рискуя жизнью, вывозили людей из Шебекино во время недавних обстрелов, и им пришли штрафы в 2 тысячи рублей за превышение скорости. "Автовладельцы, получившие постановления об административных правонарушениях в сфере дорожного движения, зафиксированных камерами фотовидеофиксации на автодороге "Белгород-Шебекино-Волоконовка" в период с 1 по 6 июня 2023 года, могут обратиться в подразделение ЦАФАП ГИБДД УМВД России по Белгородской области", - говорится в сообщении ведомства. ГИБДД сообщило, что рассмотрит жалобы и обращения автовладельцев и после этого может пересмотреть решения по делам об административных правонарушениях. Шебекинский округ Белгородской области подвергся сильнейшей атаке со стороны Украины в ночь на 1 июня. Согласно данным губернатора, обстрелы регулярно продолжаются. Люди массово покидали город и окрестности, чтобы обезопасить себя и своих близких.
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белгородская область, шебекино, вячеслав гладков, гибдд мвд рф, россия
Белгородская область, Шебекино, Вячеслав Гладков, ГИБДД МВД РФ, Россия
ГИБДД может пересмотреть штрафы для водителей, вывозивших людей из Шебекино

В ГИБДД сообщили, что вывозившие людей из Шебекино водители смогут обжаловать штрафы

© Настоящий Гладков / TelegramПоследствия обстрела Шебекино
Последствия обстрела Шебекино
© Настоящий Гладков / Telegram
Последствия обстрела Шебекино. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 8 июн – РИА Новости. Водители, получившие штрафы за нарушение скоростного режима на автодороге вблизи города Шебекино, подвергшегося массированному обстрелу, могут их обжаловать, сообщило ГИБДД по Белгородской области.
В соцсетях губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова водители писали, что, рискуя жизнью, вывозили людей из Шебекино во время недавних обстрелов, и им пришли штрафы в 2 тысячи рублей за превышение скорости.
"Автовладельцы, получившие постановления об административных правонарушениях в сфере дорожного движения, зафиксированных камерами фотовидеофиксации на автодороге "Белгород-Шебекино-Волоконовка" в период с 1 по 6 июня 2023 года, могут обратиться в подразделение ЦАФАП ГИБДД УМВД России по Белгородской области", - говорится в сообщении ведомства.
ГИБДД сообщило, что рассмотрит жалобы и обращения автовладельцев и после этого может пересмотреть решения по делам об административных правонарушениях.
Шебекинский округ Белгородской области подвергся сильнейшей атаке со стороны Украины в ночь на 1 июня. Согласно данным губернатора, обстрелы регулярно продолжаются. Люди массово покидали город и окрестности, чтобы обезопасить себя и своих близких.
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Белгородская областьШебекиноВячеслав ГладковГИБДД МВД РФРоссия
 
 
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