https://ria.ru/20230608/shebekino-1876921698.html

Украинские военные выпустили по Шебекино 345 снарядов за сутки

Украинские военные выпустили по Шебекино 345 снарядов за сутки - РИА Новости, 08.06.2023

Украинские военные выпустили по Шебекино 345 снарядов за сутки

За прошедшие сутки по Шебекинскому городскому округу ВСУ выпустили 345 единицу различных боеприпасов, а также было зафиксировано 18 случаев сбросов взрывных... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T12:55

2023-06-08T12:55

2023-06-08T12:55

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

грайворонский район

шебекино

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 8 июн – РИА Новости. За прошедшие сутки по Шебекинскому городскому округу ВСУ выпустили 345 единицу различных боеприпасов, а также было зафиксировано 18 случаев сбросов взрывных устройств с дронов, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Гладков опубликовал сводку обстрелов региона за 7 июня. "Прилеты" были зафиксированы в Белгородском, Борисовском, Валуйском, Волоконовском и Грайворонском районах, но в Шебекинском округе их больше всего. "По Шебекинскому городскому округу выпущено 345 единиц различных боеприпасов, зафиксировано 18 сбросов взрывных устройств с БПЛА. Обошлось без пострадавших. В городе Шебекино повреждения получили несколько промышленных предприятий и здание гостиницы. Количество разрушенных и поврежденных домовладений и автомобилей уточняется", - написал Гладков. Он добавил, что в село Безлюдовка было пять "прилетов" снарядами "Града", повреждения получили три домовладения: выбиты окна, посечены кровля и забор. По селу Графовка выпущено шесть снарядов "Града", повреждены три домовладения и участок дороги, по селу Терезовка выпущено три минометных снаряда. "По селу Муром били из артиллерии – зафиксировано 16 "прилетов". Повреждены хозпостройка и автомобиль. В поселке Новая Таволжанка зафиксировано 40 "прилетов". В результате обстрела повреждения получили два многоквартирных дома и восемь частных домовладений – выбиты окна, повреждены фасады и кровля", - сообщил глава региона. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Особенно часты атаки украинских военных на приграничные округа - Шебекинский и Грайворонский.

https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html

https://ria.ru/20230608/shebekino-1876851201.html

белгородская область

грайворонский район

шебекино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, белгородская область, грайворонский район, шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины