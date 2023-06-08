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Украинские военные выпустили по Шебекино 345 снарядов за сутки - РИА Новости, 08.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:55 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/shebekino-1876921698.html
Украинские военные выпустили по Шебекино 345 снарядов за сутки
Украинские военные выпустили по Шебекино 345 снарядов за сутки - РИА Новости, 08.06.2023
Украинские военные выпустили по Шебекино 345 снарядов за сутки
За прошедшие сутки по Шебекинскому городскому округу ВСУ выпустили 345 единицу различных боеприпасов, а также было зафиксировано 18 случаев сбросов взрывных... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T12:55
2023-06-08T12:55
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
грайворонский район
шебекино
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 8 июн – РИА Новости. За прошедшие сутки по Шебекинскому городскому округу ВСУ выпустили 345 единицу различных боеприпасов, а также было зафиксировано 18 случаев сбросов взрывных устройств с дронов, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Гладков опубликовал сводку обстрелов региона за 7 июня. "Прилеты" были зафиксированы в Белгородском, Борисовском, Валуйском, Волоконовском и Грайворонском районах, но в Шебекинском округе их больше всего. "По Шебекинскому городскому округу выпущено 345 единиц различных боеприпасов, зафиксировано 18 сбросов взрывных устройств с БПЛА. Обошлось без пострадавших. В городе Шебекино повреждения получили несколько промышленных предприятий и здание гостиницы. Количество разрушенных и поврежденных домовладений и автомобилей уточняется", - написал Гладков. Он добавил, что в село Безлюдовка было пять "прилетов" снарядами "Града", повреждения получили три домовладения: выбиты окна, посечены кровля и забор. По селу Графовка выпущено шесть снарядов "Града", повреждены три домовладения и участок дороги, по селу Терезовка выпущено три минометных снаряда. "По селу Муром били из артиллерии – зафиксировано 16 "прилетов". Повреждены хозпостройка и автомобиль. В поселке Новая Таволжанка зафиксировано 40 "прилетов". В результате обстрела повреждения получили два многоквартирных дома и восемь частных домовладений – выбиты окна, повреждены фасады и кровля", - сообщил глава региона. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Особенно часты атаки украинских военных на приграничные округа - Шебекинский и Грайворонский.
https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html
https://ria.ru/20230608/shebekino-1876851201.html
белгородская область
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происшествия, белгородская область, грайворонский район, шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Грайворонский район, Шебекино, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Украинские военные выпустили по Шебекино 345 снарядов за сутки

Губернатор Гладков: ВСУ выпустили по Шебекинскому округу 345 снарядов за сутки

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела города Шебекино в Белгородской области
Последствия обстрела города Шебекино в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела города Шебекино в Белгородской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 8 июн – РИА Новости. За прошедшие сутки по Шебекинскому городскому округу ВСУ выпустили 345 единицу различных боеприпасов, а также было зафиксировано 18 случаев сбросов взрывных устройств с дронов, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Гладков опубликовал сводку обстрелов региона за 7 июня. "Прилеты" были зафиксированы в Белгородском, Борисовском, Валуйском, Волоконовском и Грайворонском районах, но в Шебекинском округе их больше всего.
Последствия обстрела Шебекино
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«
"По Шебекинскому городскому округу выпущено 345 единиц различных боеприпасов, зафиксировано 18 сбросов взрывных устройств с БПЛА. Обошлось без пострадавших. В городе Шебекино повреждения получили несколько промышленных предприятий и здание гостиницы. Количество разрушенных и поврежденных домовладений и автомобилей уточняется", - написал Гладков.
Он добавил, что в село Безлюдовка было пять "прилетов" снарядами "Града", повреждения получили три домовладения: выбиты окна, посечены кровля и забор. По селу Графовка выпущено шесть снарядов "Града", повреждены три домовладения и участок дороги, по селу Терезовка выпущено три минометных снаряда.
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"По селу Муром били из артиллерии – зафиксировано 16 "прилетов". Повреждены хозпостройка и автомобиль. В поселке Новая Таволжанка зафиксировано 40 "прилетов". В результате обстрела повреждения получили два многоквартирных дома и восемь частных домовладений – выбиты окна, повреждены фасады и кровля", - сообщил глава региона.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Особенно часты атаки украинских военных на приграничные округа - Шебекинский и Грайворонский.
"Очень страшно было": жители Шебекино в пунктах временного размещения
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Беженка из Шебекино, возле дома которой разорвался снаряд, рассказала, что ночь на 1 июня была невыносимой. "Очень страшно было! Так бабахнуло, что аж волной откинуло…" — вспоминает она.

Пункт временного размещения жителей, организованный на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

Беженка из Шебекино, возле дома которой разорвался снаряд, рассказала, что ночь на 1 июня была невыносимой. "Очень страшно было! Так бабахнуло, что аж волной откинуло…" — вспоминает она.

© РИА Новости / Антон Вергун
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1 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Из-за крайне сложной обстановки в Шебекинском округе жителям дали возможность остановиться в Белгороде.

Девушка с кошкой в пункте временного размещения жителей, организованном на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

Из-за крайне сложной обстановки в Шебекинском округе жителям дали возможность остановиться в Белгороде.

© РИА Новости / Антон Вергун
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2 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

В городе приготовили к приему людей несколько пунктов временного размещения.

Медики в пункте временного размещения жителей, организованном на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

В городе приготовили к приему людей несколько пунктов временного размещения.

© РИА Новости / Антон Вергун
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3 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Крупнейший ПВР открыли на стадионе "Белгород-Арена". Он рассчитан на тысячу человек, но, если будет нужно, сможет принять и больше.

Пункт временного размещения жителей, организованный на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

Крупнейший ПВР открыли на стадионе "Белгород-Арена". Он рассчитан на тысячу человек, но, если будет нужно, сможет принять и больше.

© РИА Новости / Антон Вергун
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4 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Пункт поделили на несколько зон — для семей с детьми, для маломобильных людей. Работает комната матери и ребенка. Дежурят психологи, медики.

Пункт временного размещения жителей, организованный на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

Пункт поделили на несколько зон — для семей с детьми, для маломобильных людей. Работает комната матери и ребенка. Дежурят психологи, медики.

© РИА Новости / Антон Вергун
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5 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Артисты развлекают детей в пункте временного размещения жителей.

Артисты развлекают детей в пункте временного размещения жителей, организованном на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

Артисты развлекают детей в пункте временного размещения жителей.

© РИА Новости / Антон Вергун
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6 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Котенок в пункте временного размещения на стадионе "Белгород-Арена".

Котенок в пункте временного размещения жителей, организованном на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

Котенок в пункте временного размещения на стадионе "Белгород-Арена".

© РИА Новости / Антон Вергун
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7 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

"Конечно, условия достаточно непростые. Непростые в том, что это огромные спортивные объекты, где находятся сотни кроватей, где спят и взрослые, и маленькие, и пожилые, и молодые", — признал губернатор Вячеслав Гладков после посещения ПВР.

Пункт временного размещения жителей, организованный на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

"Конечно, условия достаточно непростые. Непростые в том, что это огромные спортивные объекты, где находятся сотни кроватей, где спят и взрослые, и маленькие, и пожилые, и молодые", — признал губернатор Вячеслав Гладков после посещения ПВР.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
8 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Власти пообещали найти возможность и разместить людей в более комфортных условиях.

Пункт временного размещения жителей, организованный на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

Власти пообещали найти возможность и разместить людей в более комфортных условиях.

© РИА Новости / Антон Вергун
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9 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

В Белгородской области приняли уже более 2500 жителей обстреливаемого Шебекинского округа.

Пункт временного размещения жителей, организованный на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

В Белгородской области приняли уже более 2500 жителей обстреливаемого Шебекинского округа.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
10 из 10

Беженка из Шебекино, возле дома которой разорвался снаряд, рассказала, что ночь на 1 июня была невыносимой. "Очень страшно было! Так бабахнуло, что аж волной откинуло…" — вспоминает она.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
1 из 10

Из-за крайне сложной обстановки в Шебекинском округе жителям дали возможность остановиться в Белгороде.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
2 из 10

В городе приготовили к приему людей несколько пунктов временного размещения.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
3 из 10

Крупнейший ПВР открыли на стадионе "Белгород-Арена". Он рассчитан на тысячу человек, но, если будет нужно, сможет принять и больше.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
4 из 10

Пункт поделили на несколько зон — для семей с детьми, для маломобильных людей. Работает комната матери и ребенка. Дежурят психологи, медики.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
5 из 10

Артисты развлекают детей в пункте временного размещения жителей.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
6 из 10

Котенок в пункте временного размещения на стадионе "Белгород-Арена".

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
7 из 10

"Конечно, условия достаточно непростые. Непростые в том, что это огромные спортивные объекты, где находятся сотни кроватей, где спят и взрослые, и маленькие, и пожилые, и молодые", — признал губернатор Вячеслав Гладков после посещения ПВР.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
8 из 10

Власти пообещали найти возможность и разместить людей в более комфортных условиях.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
9 из 10

В Белгородской области приняли уже более 2500 жителей обстреливаемого Шебекинского округа.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьГрайворонский районШебекиноВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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