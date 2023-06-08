https://ria.ru/20230608/sdelka-1876911740.html

Глава МИД Турции обсудил с Блинкеном зерновую сделку

Глава МИД Турции обсудил с Блинкеном зерновую сделку - РИА Новости, 08.06.2023

Глава МИД Турции обсудил с Блинкеном зерновую сделку

Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил с американским коллегой Энтони Блинкеном членство Швеции в НАТО и зерновую сделку. РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T12:24

2023-06-08T12:24

2023-06-08T12:57

в мире

турция

швеция

россия

энтони блинкен

хакан фидан

зерновая сделка

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АНКАРА, 8 июн - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил с американским коллегой Энтони Блинкеном членство Швеции в НАТО и зерновую сделку. "Сегодня (8 июня) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Господин Блинкен поздравил министра Фидана с новым назначением", - сообщили РИА Новости в МИД Турции. В ходе переговоров "обсуждались вопросы членства Швеции в НАТО, процессы нормализации отношений Турция-Армения и Азербайджан-Армения, закупка и модернизация F-16, а также сделка по украинскому зерну". "Оба министра подчеркнули свою готовность встретиться снова как можно скорее для обсуждения вопросов общей повестки дня между двумя странами", - уточнили в турецком внешнеполитическом ведомстве. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

https://ria.ru/20230605/sdelka-1876227223.html

https://ria.ru/20230517/zernovaya_sdelka-1872399622.html

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в мире, турция, швеция, россия, энтони блинкен, хакан фидан, зерновая сделка