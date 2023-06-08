https://ria.ru/20230608/sanktsii-1876990874.html

Британия расширила критерии для санкций против лиц, связанных с Белоруссией

Британия расширила критерии для санкций против лиц, связанных с Белоруссией - РИА Новости, 08.06.2023

Британия расширила критерии для санкций против лиц, связанных с Белоруссией

Великобритания расширила критерии для включения в антибелорусский санкционный список, чтобы вводить ограничения против более широкого круга лиц, говорится в... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T15:28

2023-06-08T15:28

2023-06-08T15:28

белоруссия

великобритания

санкции

в мире

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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Великобритания расширила критерии для включения в антибелорусский санкционный список, чтобы вводить ограничения против более широкого круга лиц, говорится в заявлении британского МИД, опубликованном в четверг на сайте правительства. "Мы также расширили критерии для внесения в санкционные списки для Белоруссии, что позволяет правительству вводить санкции против более широкого круга людей... Это означает, что у нас есть основания, где необходимо, нацеливаться на близких членов семьи тех, кто уже попал под санкции", - сказано в документе.

https://ria.ru/20230608/sanktsii-1876895553.html

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белоруссия, великобритания, санкции, в мире