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Британия расширила критерии для санкций против лиц, связанных с Белоруссией - РИА Новости, 08.06.2023
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15:28 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/sanktsii-1876990874.html
Британия расширила критерии для санкций против лиц, связанных с Белоруссией
Британия расширила критерии для санкций против лиц, связанных с Белоруссией - РИА Новости, 08.06.2023
Британия расширила критерии для санкций против лиц, связанных с Белоруссией
Великобритания расширила критерии для включения в антибелорусский санкционный список, чтобы вводить ограничения против более широкого круга лиц, говорится в... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T15:28
2023-06-08T15:28
белоруссия
великобритания
санкции
в мире
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Великобритания расширила критерии для включения в антибелорусский санкционный список, чтобы вводить ограничения против более широкого круга лиц, говорится в заявлении британского МИД, опубликованном в четверг на сайте правительства. "Мы также расширили критерии для внесения в санкционные списки для Белоруссии, что позволяет правительству вводить санкции против более широкого круга людей... Это означает, что у нас есть основания, где необходимо, нацеливаться на близких членов семьи тех, кто уже попал под санкции", - сказано в документе.
https://ria.ru/20230608/sanktsii-1876895553.html
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белоруссия, великобритания, санкции, в мире
Белоруссия, Великобритания, Санкции, В мире
Британия расширила критерии для санкций против лиц, связанных с Белоруссией

Британия расширила критерии для введения санкций против лиц, связанных с Белоруссией

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаг Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии у здания посольства в Москве
Флаг Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии у здания посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Флаг Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии у здания посольства в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Великобритания расширила критерии для включения в антибелорусский санкционный список, чтобы вводить ограничения против более широкого круга лиц, говорится в заявлении британского МИД, опубликованном в четверг на сайте правительства.
"Мы также расширили критерии для внесения в санкционные списки для Белоруссии, что позволяет правительству вводить санкции против более широкого круга людей... Это означает, что у нас есть основания, где необходимо, нацеливаться на близких членов семьи тех, кто уже попал под санкции", - сказано в документе.
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