https://ria.ru/20230608/sanktsii-1876970976.html

Эксперт предположил, когда ЕС согласует новый пакет антироссийских санкций

Эксперт предположил, когда ЕС согласует новый пакет антироссийских санкций - РИА Новости, 08.06.2023

Эксперт предположил, когда ЕС согласует новый пакет антироссийских санкций

Страны Евросоюза, скорее всего, согласуют 11-й пакет антироссийских санкций к саммиту ЕС 29-30 июня, раньше это вряд ли произойдет, заявил РИА Новости доцент... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T14:50

2023-06-08T14:50

2023-06-08T14:50

венгрия

греция

владимир путин

евросоюз

россия

мгимо

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Страны Евросоюза, скорее всего, согласуют 11-й пакет антироссийских санкций к саммиту ЕС 29-30 июня, раньше это вряд ли произойдет, заявил РИА Новости доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин. Ранее издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов сообщило, что страны Евросоюза не договорились по новому пакету санкций против России на встрече в среду, новые обсуждения планируются на следующей встрече 14 июня. "Действительно по новому пакету санкций есть определённые разногласия. Ясно, что Венгрия и Греция имеют критические замечания, и они затормозили на данном этапе голосование по пакету. Пока не достигнуто общее согласие по всем предложениям. Вряд ли они 14 июня все согласуют, они нацеливаются на то, чтобы согласовать все спорные моменты к 29-30 июня, когда будет саммит" , - сказал он. Эксперт отметил, что каждый пакет санкций принимается очень долго, так как согласовать вопросы между большим количеством участников непросто. "Я думаю, что самые критические положения они снимут, но пакет будет принят. Основная задача 11-го пакета – возвести забор на пути обхода санкций государствами третьих стран. У них нет дедлайна, понятно, что они стараются сделать это как можно быстрее", - указал Топорнин. Ранее сообщалось, что новый пакет посвящен борьбе с обходом санкций, а также ограничительным мерам в отношении стран, которые в этом помогают России. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230607/sanktsii-1876700131.html

https://ria.ru/20230519/sanktsii-1872805038.html

венгрия

греция

россия

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венгрия, греция, владимир путин, евросоюз, россия, мгимо, санкции в отношении россии