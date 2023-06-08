https://ria.ru/20230608/safarova-1876886788.html

Рэп-исполнительница погибла в ДТП в Казани

Рэп-исполнительница погибла в ДТП в Казани - РИА Новости, 08.06.2023

Рэп-исполнительница погибла в ДТП в Казани

Рэп-исполнительница Альбина Сафарова вместе со своим возлюбленным погибла в ДТП в Казани, сообщает "Вечерняя Казань". РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T11:35

2023-06-08T11:35

2023-06-08T11:36

шоубиз

казань

происшествия

авто

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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Рэп-исполнительница Альбина Сафарова вместе со своим возлюбленным погибла в ДТП в Казани, сообщает "Вечерняя Казань". Девушка ехала на мотоцикле с мужчиной, когда им навстречу двигался легковой автомобиль. По данным СМИ, трагедия произошла по вине водителя машины – он нарушил ПДД: пересек двойную сплошную линию при повороте на заправку. Очевидцы отметили, что мотоциклист ехал на высокой скорости, поэтому не успел затормозить. По словам хозяина автомобиля, он пропустил все транспортные средства перед поворотом, а байкеров не было видно. Знакомые и поклонники выразили свои соболезнования в Сети. "Спи спокойно Альбинчик. Навсегда в памяти", "Спи спокойно, легенда", "Не верится. Все детство прошло на ее видео", "Мои соболезнования близким", – написали комментаторы. Альбина Сафарова обрела популярность благодаря своим роликам в 2010-е. Ее последний трек вышел в марте.

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

казань, происшествия, авто, дтп, знаменитости