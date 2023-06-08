https://ria.ru/20230608/safarova-1876886788.html
Рэп-исполнительница погибла в ДТП в Казани
Рэп-исполнительница погибла в ДТП в Казани - РИА Новости, 08.06.2023
Рэп-исполнительница погибла в ДТП в Казани
Рэп-исполнительница Альбина Сафарова вместе со своим возлюбленным погибла в ДТП в Казани, сообщает "Вечерняя Казань". РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T11:35
2023-06-08T11:35
2023-06-08T11:36
шоубиз
казань
происшествия
авто
дтп
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1876885733_0:114:960:654_1920x0_80_0_0_a6952930367ba8eea62cd869947dadde.jpg
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Рэп-исполнительница Альбина Сафарова вместе со своим возлюбленным погибла в ДТП в Казани, сообщает "Вечерняя Казань". Девушка ехала на мотоцикле с мужчиной, когда им навстречу двигался легковой автомобиль. По данным СМИ, трагедия произошла по вине водителя машины – он нарушил ПДД: пересек двойную сплошную линию при повороте на заправку. Очевидцы отметили, что мотоциклист ехал на высокой скорости, поэтому не успел затормозить. По словам хозяина автомобиля, он пропустил все транспортные средства перед поворотом, а байкеров не было видно. Знакомые и поклонники выразили свои соболезнования в Сети. "Спи спокойно Альбинчик. Навсегда в памяти", "Спи спокойно, легенда", "Не верится. Все детство прошло на ее видео", "Мои соболезнования близким", – написали комментаторы. Альбина Сафарова обрела популярность благодаря своим роликам в 2010-е. Ее последний трек вышел в марте.
казань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1876885733_0:14:961:734_1920x0_80_0_0_5316e95fa2d9eb771f0f49ffd70deff7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казань, происшествия, авто, дтп, знаменитости
Шоубиз, Казань, Происшествия, Авто, ДТП, Знаменитости
Рэп-исполнительница погибла в ДТП в Казани
Рэп-исполнительница Альбина Сафарова погибла в ДТП в Казани
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости.
Рэп-исполнительница Альбина Сафарова вместе со своим возлюбленным погибла в ДТП в Казани, сообщает
"Вечерняя Казань".
Девушка ехала на мотоцикле с мужчиной, когда им навстречу двигался легковой автомобиль. По данным СМИ, трагедия произошла по вине водителя машины – он нарушил ПДД: пересек двойную сплошную линию при повороте на заправку.
Очевидцы отметили, что мотоциклист ехал на высокой скорости, поэтому не успел затормозить. По словам хозяина автомобиля, он пропустил все транспортные средства перед поворотом, а байкеров не было видно.
Знакомые и поклонники выразили свои соболезнования в Сети.
«
"Спи спокойно Альбинчик. Навсегда в памяти", "Спи спокойно, легенда", "Не верится. Все детство прошло на ее видео", "Мои соболезнования близким", – написали комментаторы.
Альбина Сафарова обрела популярность благодаря своим роликам в 2010-е. Ее последний трек вышел в марте.