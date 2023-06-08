https://ria.ru/20230608/restavratsiya-1877052890.html
Руденя: в Калязине Тверской области отреставрируют дом купцов Полежаевых
Руденя: в Калязине Тверской области отреставрируют дом купцов Полежаевых - РИА Новости, 08.06.2023
Руденя: в Калязине Тверской области отреставрируют дом купцов Полежаевых
В Калязине Тверской области отреставрируют объект культурного наследия - дом купцов Полежаевых, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T18:24
2023-06-08T18:24
2023-06-08T18:24
тверская область
игорь руденя
калязин
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ТВЕРЬ, 8 июн – РИА Новости. В Калязине Тверской области отреставрируют объект культурного наследия - дом купцов Полежаевых, сообщает пресс-служба регионального правительства.В четверг реставрационные работы проинспектировал губернатор региона Игорь Руденя. Сейчас на объекте ведутся работы по кладке перегородок, штукатурке внутренних стен, устройству инженерных сетей и ремонту перекрытий. Продолжается обновление фасада и кровли.После реставрации в доме купцов Полежаевых будут развернуты обновленные экспозиции Калязинского краеведческого музея, созданного в 1920 году. Основателем музея и его бессменным руководителем на протяжении 52 лет был Иван Никольский, имя которого и носит учреждение. В 1940-м году Свято-Троицкий Макарьев монастырь в Калязине попал в зону затопления при создании водохранилища на Волге и был разобран, музей переехал в здание Богоявленской церкви на Зареченскую часть города. Здесь он находится и сейчас.В новом здании музея планируется разместить разделы об археологии Верхнего Поволжья, историческую часть, посвященную Свято-Троицкому Макарьеву монастырю, усадебной жизни Калязинского уезда, этнографии Калязинского края, местным промыслам.В музее предполагается внедрять инновационные мультимедийные технологии, создать информационно-познавательные, игровые и интерактивные зоны для школьников.Губернатор осмотрел благоустроенную набережную реки Волги на спуске к затопленной Николаевской колокольне. Работы здесь были проведены в прошлом году – проект благоустройства стал победителем всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.На объекте выполнено зонирование территории, укреплена набережная, уложены пешеходные дорожки, установлены скамейки, арт-объекты, детские и спортивные площадки, камеры видеонаблюдения, проведены работы по озеленению, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230608/detsad-1877050981.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, калязин
Тверская область, Игорь Руденя, Калязин
ТВЕРЬ, 8 июн – РИА Новости. В Калязине Тверской области отреставрируют объект культурного наследия - дом купцов Полежаевых, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В четверг реставрационные работы проинспектировал губернатор региона Игорь Руденя
. Сейчас на объекте ведутся работы по кладке перегородок, штукатурке внутренних стен, устройству инженерных сетей и ремонту перекрытий. Продолжается обновление фасада и кровли.
После реставрации в доме купцов Полежаевых будут развернуты обновленные экспозиции Калязинского краеведческого музея, созданного в 1920 году. Основателем музея и его бессменным руководителем на протяжении 52 лет был Иван Никольский, имя которого и носит учреждение. В 1940-м году Свято-Троицкий Макарьев монастырь в Калязине попал в зону затопления при создании водохранилища на Волге и был разобран, музей переехал в здание Богоявленской церкви на Зареченскую часть города. Здесь он находится и сейчас.
В новом здании музея планируется разместить разделы об археологии Верхнего Поволжья, историческую часть, посвященную Свято-Троицкому Макарьеву монастырю, усадебной жизни Калязинского уезда, этнографии Калязинского края, местным промыслам.
Руденя: в Калязине строят новое здание детского дома "Родничок"
В музее предполагается внедрять инновационные мультимедийные технологии, создать информационно-познавательные, игровые и интерактивные зоны для школьников.
Губернатор осмотрел благоустроенную набережную реки Волги на спуске к затопленной Николаевской колокольне. Работы здесь были проведены в прошлом году – проект благоустройства стал победителем всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.
На объекте выполнено зонирование территории, укреплена набережная, уложены пешеходные дорожки, установлены скамейки, арт-объекты, детские и спортивные площадки, камеры видеонаблюдения, проведены работы по озеленению, пояснили в пресс-службе.