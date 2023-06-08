https://ria.ru/20230608/remont-1877050380.html
Руденя: ремонт дороги в Калязинском округе завершат в этом году
Руденя: ремонт дороги в Калязинском округе завершат в этом году - РИА Новости, 08.06.2023
Руденя: ремонт дороги в Калязинском округе завершат в этом году
Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил завершить ремонт тверского участка дороги Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец в 2023 году, сообщает... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T18:09
2023-06-08T18:09
2023-06-08T18:09
тверская область
игорь руденя
калязин
сергиев посад
рыбинск
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ТВЕРЬ, 8 июн – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил завершить ремонт тверского участка дороги Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец в 2023 году, сообщает пресс-служба регионального правительства.Глава региона в четверг проинспектировал ход работ на одном из участков дороги во время рабочей поездки в Калязинский муниципальный округ.Ремонт дороги ведется по национальному проекту "Безопасные качественные дороги". С просьбами отремонтировать трассу неоднократно обращались жители региона. По заключенному госконтракту работы рассчитаны с 2023 по 2026 годы."Губернатор поручил привести дорогу в нормативное состояние уже в этом году на всей протяженности в Тверской области – от Калязина до границы с Московской областью, всего – порядка 55 километров", - отметили в пресс-службе.На дороге отфрезеруют существующее покрытие, устроят два слоя нового асфальтобетона, отремонтируют съезды и посадочные площадки. Для обеспечения безопасности укрепят обочины, установят необходимые технические средства организации дорожного движения, нанесут разметку термопластиком.Также главой региона поставлена задача о досрочном проведении ремонтных работ на дорогах Талдом - Нерль и Нерль – Скнятино, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230607/stroitelstvo-1876707703.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, калязин, сергиев посад, рыбинск
Тверская область, Игорь Руденя, Калязин, Сергиев Посад, Рыбинск
ТВЕРЬ, 8 июн – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил завершить ремонт тверского участка дороги Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец в 2023 году, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Глава региона в четверг проинспектировал ход работ на одном из участков дороги во время рабочей поездки в Калязинский муниципальный округ.
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Ремонт дороги ведется по национальному проекту "Безопасные качественные дороги". С просьбами отремонтировать трассу неоднократно обращались жители региона. По заключенному госконтракту работы рассчитаны с 2023 по 2026 годы.
"Губернатор поручил привести дорогу в нормативное состояние уже в этом году на всей протяженности в Тверской области – от Калязина
до границы с Московской областью, всего – порядка 55 километров", - отметили в пресс-службе.
На дороге отфрезеруют существующее покрытие, устроят два слоя нового асфальтобетона, отремонтируют съезды и посадочные площадки. Для обеспечения безопасности укрепят обочины, установят необходимые технические средства организации дорожного движения, нанесут разметку термопластиком.
Также главой региона поставлена задача о досрочном проведении ремонтных работ на дорогах Талдом - Нерль и Нерль – Скнятино, добавили в пресс-службе.