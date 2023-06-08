https://ria.ru/20230608/rakety-1877016726.html

СМИ: в конгрессе США призвали Байдена поставить Киеву дальнобойные ракеты

СМИ: в конгрессе США призвали Байдена поставить Киеву дальнобойные ракеты - РИА Новости, 08.06.2023

СМИ: в конгрессе США призвали Байдена поставить Киеву дальнобойные ракеты

Члены палаты представителей США направили письмо к президенту страны Джо Байдену с призывом начать поставку дальнобойных оперативно-тактических ракет ATACMS на... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T16:31

2023-06-08T16:31

2023-06-08T16:32

в мире

украина

сша

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конгресс сша

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Члены палаты представителей США направили письмо к президенту страны Джо Байдену с призывом начать поставку дальнобойных оперативно-тактических ракет ATACMS на Украину, сообщает издание Politico. По данным СМИ, авторами письма выступили десять конгрессменов от обеих правящих партий, инициатором обращения стал демократ от штата Колорадо Джейсон Кроу. "Быстро предоставив украинским силам эти дополнительные возможности, мы можем значительно повысить их шансы на победу, восстановить мир в Европе и обеспечить более стабильный и процветающий мир", - приводит издание слова из письма. По информации издания, конгрессмены призывают Байдена одобрить поставки и другого передового вооружения, включая истребители F-16 и зенитного ракетного комплекса Patriot, а также ускорить передачу танков Abrams, их поставка ожидается к концу года. В интервью изданию конгрессмен Кроу признал, что нежелание США отправлять на Украину ракеты связано с их ограниченным количеством в распоряжении американской армии, однако заявил, что поставка поможет Украине получить военное преимущество. "Я думаю, что это приемлемый риск - перевести их из наших запасов и отправить на Украину, чтобы помочь Украине вести эту войну, пока мы переходим к следующему поколению дальнобойных ракет", - приводит его слова издание. В конце мая Байден говорил, что США по-прежнему рассматривают вопрос о передаче Украине оперативно-тактических ракет, однако затем пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что позиция США о возможности предоставления Украине вооружений большой дальности остается без изменений и США не планируют поставлять ракеты. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230606/svo-1876271249.html

https://ria.ru/20230604/oruzhie-1876025084.html

https://ria.ru/20230601/taurus-1875642178.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, сша, джо байден, нато, конгресс сша, ситуация в днр и лнр