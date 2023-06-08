https://ria.ru/20230608/pvo-1876846498.html

Система ПВО поразила две воздушные цели в небе над Белгородом

Система ПВО поразила две воздушные цели в небе над Белгородом - РИА Новости, 08.06.2023

Система ПВО поразила две воздушные цели в небе над Белгородом

Система ПВО поразила две воздушные цели в небе над Белгородом, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T06:21

2023-06-08T06:21

2023-06-08T06:21

специальная военная операция на украине

белгород

белгородская область

вячеслав гладков

украина

безопасность

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Система ПВО поразила две воздушные цели в небе над Белгородом, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. "Над Белгородом сработала наша система ПВО по двум воздушным целям. Последствия на земле уточняют оперативные службы", - говорится в сообщении. Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности, чаще всего "прилеты" - по приграничным Шебекинскому и Грайворонскому округам.

https://ria.ru/20230608/rogov-1876843067.html

белгород

белгородская область

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белгород, белгородская область, вячеслав гладков, украина, безопасность