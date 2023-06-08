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Система ПВО поразила две воздушные цели в небе над Белгородом
Система ПВО поразила две воздушные цели в небе над Белгородом - РИА Новости, 08.06.2023
Система ПВО поразила две воздушные цели в небе над Белгородом
Система ПВО поразила две воздушные цели в небе над Белгородом, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T06:21
2023-06-08T06:21
2023-06-08T06:21
специальная военная операция на украине
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
украина
безопасность
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Система ПВО поразила две воздушные цели в небе над Белгородом, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. "Над Белгородом сработала наша система ПВО по двум воздушным целям. Последствия на земле уточняют оперативные службы", - говорится в сообщении. Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности, чаще всего "прилеты" - по приграничным Шебекинскому и Грайворонскому округам.
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белгород, белгородская область, вячеслав гладков, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Украина, Безопасность
Система ПВО поразила две воздушные цели в небе над Белгородом
Губернатор Гладков: система ПВО поразила две воздушные цели в небе над Белгородом