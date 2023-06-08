https://ria.ru/20230608/putina-1876929868.html
Большая пресс-конференция Путина состоится своевременно, заявили в Кремле
Большая пресс-конференция Путина состоится своевременно, заявили в Кремле - РИА Новости, 08.06.2023
Большая пресс-конференция Путина состоится своевременно, заявили в Кремле
Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится своевременно, итоги подводить пока рано, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T13:11
2023-06-08T13:11
2023-06-08T13:17
политика
владимир путин
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится своевременно, итоги подводить пока рано, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Она своевременно состоится. Она обычно проходит по итогам года", - сказал Песков, уверив, что президент знает, что журналисты ждут его большую пресс-конференцию.Песков отметил, что пока "преждевременно подводить итоги года".
https://ria.ru/20211223/press-konferentsiya-1764858188.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, дмитрий песков, россия
Политика, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Россия
Большая пресс-конференция Путина состоится своевременно, заявили в Кремле
Песков: большая пресс-конференция Путина состоится своевременно, итоги подводить пока рано