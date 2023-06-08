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Большая пресс-конференция Путина состоится своевременно, заявили в Кремле - РИА Новости, 08.06.2023
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13:11 08.06.2023 (обновлено: 13:17 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/putina-1876929868.html
Большая пресс-конференция Путина состоится своевременно, заявили в Кремле
Большая пресс-конференция Путина состоится своевременно, заявили в Кремле - РИА Новости, 08.06.2023
Большая пресс-конференция Путина состоится своевременно, заявили в Кремле
Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится своевременно, итоги подводить пока рано, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T13:11
2023-06-08T13:17
политика
владимир путин
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится своевременно, итоги подводить пока рано, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Она своевременно состоится. Она обычно проходит по итогам года", - сказал Песков, уверив, что президент знает, что журналисты ждут его большую пресс-конференцию.Песков отметил, что пока "преждевременно подводить итоги года".
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политика, владимир путин, дмитрий песков, россия
Политика, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Россия
Большая пресс-конференция Путина состоится своевременно, заявили в Кремле

Песков: большая пресс-конференция Путина состоится своевременно, итоги подводить пока рано

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкУказатель к месту проведения ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Указатель к месту проведения ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Указатель к месту проведения ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится своевременно, итоги подводить пока рано, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Она своевременно состоится. Она обычно проходит по итогам года", - сказал Песков, уверив, что президент знает, что журналисты ждут его большую пресс-конференцию.
Песков отметил, что пока "преждевременно подводить итоги года".
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции участвует в ежегодной пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
Большие пресс-конференции президентов России
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