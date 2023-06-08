https://ria.ru/20230608/putina-1876929868.html

Большая пресс-конференция Путина состоится своевременно, заявили в Кремле

Большая пресс-конференция Путина состоится своевременно, заявили в Кремле - РИА Новости, 08.06.2023

Большая пресс-конференция Путина состоится своевременно, заявили в Кремле

Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится своевременно, итоги подводить пока рано, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T13:11

2023-06-08T13:11

2023-06-08T13:17

политика

владимир путин

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится своевременно, итоги подводить пока рано, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Она своевременно состоится. Она обычно проходит по итогам года", - сказал Песков, уверив, что президент знает, что журналисты ждут его большую пресс-конференцию.Песков отметил, что пока "преждевременно подводить итоги года".

https://ria.ru/20211223/press-konferentsiya-1764858188.html

россия

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, владимир путин, дмитрий песков, россия