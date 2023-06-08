https://ria.ru/20230608/putevki-1876951395.html

Челябинские власти закупили для детей восемь тысяч путевок

Челябинские власти закупили для детей восемь тысяч путевок - РИА Новости, 08.06.2023

Челябинские власти закупили для детей восемь тысяч путевок

Около 8 тысяч путевок для загородного отдыха детей закупили власти Челябинской области на 2023 год, так, вне очереди бесплатные путевки получат дети... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T14:14

2023-06-08T14:14

2023-06-08T14:14

челябинская область

челябинск

алексей текслер

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ЧЕЛЯБИНСК, 8 июн – РИА Новости. Около 8 тысяч путевок для загородного отдыха детей закупили власти Челябинской области на 2023 год, так, вне очереди бесплатные путевки получат дети мобилизованных граждан, сообщил глава региона Алексей Текслер. "Актуализируется тема отдыха и занятости детей. Этим летом у нас почти 430 тысяч школьников уходят на каникулы, мы закупили порядка 8 тысяч путевок в загородные лагеря и санатории. Все они переданы в управления социальной защиты", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Текслера. По его словам, вне очереди бесплатные путевки будут выданы детям мобилизованных граждан, погибших военнослужащих и добровольцев СВО. "Детям, кто останется дома, нужно помочь отдохнуть с возможностью трудоустройства. В этом году летом по госпрограмме "Содействие занятости населения" организуем временное трудоустройство 11 тысяч подростков от 14 до 18 лет. Выделяем дополнительные средства на материальную поддержку к заработной плате из областного бюджета", - пояснил губернатор. Как отметила министр социальных отношений региона Ирина Буторина, каждый год на оздоровительную кампанию из бюджета области выделяется порядка 250 миллионов рублей. "В этом году приобретено 8239 путевок, львиная доля, более 70%, на летний период, потому что это время каникул, и родители стремятся организовать отдых детей. Путевки мы приобретаем на открытых конкурсных торгах, с оздоровительными учреждениями – победителями открытых конкурсов – заключаются государственные контракты. В этом году маленькие южноуральцы отдыхают в санаториях, санаториях-профилакториях и загородных лагерях "Синегорье", "Металлург", "Ильмены", "Лесная сказка", "Уральские зори", "Карагайский", - сказала она РИА Новости. Также, по ее данным, предусмотрен целый ряд реабилитационных направлений для детей с ограниченными возможностями здоровья. "Одно из них – отдых и оздоровление детей, перенесших онкологические и гематологические заболевания. Ребятам выделяются путевки в загородные лагеря", - сказала Буторина. По данным челябинской администрации, трудовые отряды подростков ежегодно формируются в Челябинске, так, первая смена трудовых отрядов детей и молодежи стартовала 1 июня. Помимо организации трудовой занятости программа "Трудовое лето" предусматривает и досуговые мероприятия. Всего в течение лета в Челябинске будут работать 1500 юных горожан в возрасте от 14 до 18 лет. Большинство подростков впервые заключат трудовые договоры, их работодателем станет муниципальный Центр поддержки молодежных инициатив. Как отметил председатель городского Совета ветеранов Валентин Буравлев, приятно смотреть на совсем молодых, но уже ответственных и дисциплинированных. "Мы в свое время так же входили в трудовые отряды, помогали. Сегодня вся страна, как и в годы Великой Отечественной войны, помогает: работают заводы, выполняя оборонные заказы, наши ребята едут в зону специальной военной операции, чтобы охранять рубежи страны. А вы помогаете вот так, в составе трудовых отрядов. Это замечательно, что вы трудитесь, да еще и в родном городе, имя которому Танкоград, делаете его чище и лучше", - цитирует пресс-служба горадминистрации слова Буравлева.

https://ria.ru/20230518/avtodorogi-1872556420.html

https://ria.ru/20230512/monogoroda-1871335223.html

челябинск

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челябинск, алексей текслер