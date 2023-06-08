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Роспотребнадзор рассказал о результатах проб воды после ЧП на Каховской ГЭС

Роспотребнадзор рассказал о результатах проб воды после ЧП на Каховской ГЭС - РИА Новости, 08.06.2023

Роспотребнадзор рассказал о результатах проб воды после ЧП на Каховской ГЭС

Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воды в населенных пунктах Херсонской области после разрушения на Каховской ГЭС, отклонений от нормативных показателей... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T11:24

2023-06-08T11:24

2023-06-08T11:28

специальная военная операция на украине

происшествия

здоровье - общество

херсонская область

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

разрушение каховской гэс

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воды в населенных пунктах Херсонской области после разрушения на Каховской ГЭС, отклонений от нормативных показателей не выявлено, сообщила пресс-служба ведомства. "В настоящий момент в 20 населенных пунктах Херсонской области, в том числе располагающихся ниже по течению реки Днепр, отобрано 35 проб питьевой воды из распределительной сети для проведения исследований на микробиологические и санитарно-химические показатели. Отклонений от нормативных показателей не выявлено", - говорится в сообщении. Пробы питьевой воды будут отбираться ежедневно, также раз в два дня специалисты Роспотребнадзора будут изучать состояние морской воды Черноморского побережья на территории Херсонской области и в Крыму, уточнили в пресс-службе. Кроме того, усилен мониторинг за водой, поступающей по Северо-Крымскому каналу, для исследований на микробиологические, паразитологические, вирусологические, санитарно-химические и радиологические показатели, подчеркнули в ведомстве. Серию ударов по Каховской ГЭС украинские войска нанесли в ночь на 6 июня, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, пошел нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из близлежащих округов, как подконтрольных России, так и Украине. Одна из целей подрыва ГЭС – лишить Крым воды, отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

херсонская область

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Вплавь по улицам, или Последствия подрыва Каховской ГЭС Несколько регионов России и Украины пострадали в результате разрушения верхней части дамбы Каховской ГЭС. Неконтролируемый сброс воды спровоцировал подтопление территорий на правом и левом берегу Днепра, в зоне бедствия оказались в общей сложности до 40 тысяч мирных жителей, проводится эвакуация населения. 2023-06-08T11:24 true PT1M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, здоровье - общество, херсонская область , россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), разрушение каховской гэс