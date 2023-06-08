Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор рассказал о результатах проб воды после ЧП на Каховской ГЭС - РИА Новости, 08.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:24 08.06.2023 (обновлено: 11:28 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/proby-1876890876.html
Роспотребнадзор рассказал о результатах проб воды после ЧП на Каховской ГЭС
Роспотребнадзор рассказал о результатах проб воды после ЧП на Каховской ГЭС - РИА Новости, 08.06.2023
Роспотребнадзор рассказал о результатах проб воды после ЧП на Каховской ГЭС
Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воды в населенных пунктах Херсонской области после разрушения на Каховской ГЭС, отклонений от нормативных показателей... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T11:24
2023-06-08T11:28
специальная военная операция на украине
происшествия
здоровье - общество
херсонская область
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
разрушение каховской гэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876680840_0:279:3067:2004_1920x0_80_0_0_dbab256bc8c02885a837053571bf5bb1.jpg
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воды в населенных пунктах Херсонской области после разрушения на Каховской ГЭС, отклонений от нормативных показателей не выявлено, сообщила пресс-служба ведомства. "В настоящий момент в 20 населенных пунктах Херсонской области, в том числе располагающихся ниже по течению реки Днепр, отобрано 35 проб питьевой воды из распределительной сети для проведения исследований на микробиологические и санитарно-химические показатели. Отклонений от нормативных показателей не выявлено", - говорится в сообщении. Пробы питьевой воды будут отбираться ежедневно, также раз в два дня специалисты Роспотребнадзора будут изучать состояние морской воды Черноморского побережья на территории Херсонской области и в Крыму, уточнили в пресс-службе. Кроме того, усилен мониторинг за водой, поступающей по Северо-Крымскому каналу, для исследований на микробиологические, паразитологические, вирусологические, санитарно-химические и радиологические показатели, подчеркнули в ведомстве. Серию ударов по Каховской ГЭС украинские войска нанесли в ночь на 6 июня, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, пошел нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из близлежащих округов, как подконтрольных России, так и Украине. Одна из целей подрыва ГЭС – лишить Крым воды, отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
херсонская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Вплавь по улицам, или Последствия подрыва Каховской ГЭС
Несколько регионов России и Украины пострадали в результате разрушения верхней части дамбы Каховской ГЭС. Неконтролируемый сброс воды спровоцировал подтопление территорий на правом и левом берегу Днепра, в зоне бедствия оказались в общей сложности до 40 тысяч мирных жителей, проводится эвакуация населения.
2023-06-08T11:24
true
PT1M47S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876680840_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_e71064400dee3ebf223fc3c3720956a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, здоровье - общество, херсонская область , россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), разрушение каховской гэс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Здоровье - Общество, Херсонская область , Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Разрушение Каховской ГЭС
Роспотребнадзор рассказал о результатах проб воды после ЧП на Каховской ГЭС

Роспотребнадзор: отобранные пробы воды в Херсонской области соответствуют нормам

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкПодтопленная улица после разрушения Каховской ГЭС
Подтопленная улица после разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Подтопленная улица после разрушения Каховской ГЭС
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воды в населенных пунктах Херсонской области после разрушения на Каховской ГЭС, отклонений от нормативных показателей не выявлено, сообщила пресс-служба ведомства.
«
"В настоящий момент в 20 населенных пунктах Херсонской области, в том числе располагающихся ниже по течению реки Днепр, отобрано 35 проб питьевой воды из распределительной сети для проведения исследований на микробиологические и санитарно-химические показатели. Отклонений от нормативных показателей не выявлено", - говорится в сообщении.
Пробы питьевой воды будут отбираться ежедневно, также раз в два дня специалисты Роспотребнадзора будут изучать состояние морской воды Черноморского побережья на территории Херсонской области и в Крыму, уточнили в пресс-службе.
Кроме того, усилен мониторинг за водой, поступающей по Северо-Крымскому каналу, для исследований на микробиологические, паразитологические, вирусологические, санитарно-химические и радиологические показатели, подчеркнули в ведомстве.
Серию ударов по Каховской ГЭС украинские войска нанесли в ночь на 6 июня, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, пошел нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из близлежащих округов, как подконтрольных России, так и Украине. Одна из целей подрыва ГЭС – лишить Крым воды, отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Последствия украинских ударов по Каховской ГЭСПоследствия украинских ударов по Каховской ГЭС
Инфографика
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЗдоровье - ОбществоХерсонская областьРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Разрушение Каховской ГЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала