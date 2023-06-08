https://ria.ru/20230608/privetstvie-1877053330.html

Мишустин отметил успешное развитие сотрудничества с Узбекистаном

Мишустин отметил успешное развитие сотрудничества с Узбекистаном - РИА Новости, 08.06.2023

Мишустин отметил успешное развитие сотрудничества с Узбекистаном

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что объем товарооборота между Россией и Узбекистаном пока недостаточный, но отметил, что есть потенциал для его... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T18:16

2023-06-08T18:16

2023-06-08T18:33

политика

узбекистан

россия

михаил мишустин

шавкат мирзиеев

владимир путин

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1877035533_0:0:2962:1666_1920x0_80_0_0_90bd2f8306cbeef4b41f28446beb938a.jpg

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что объем товарооборота между Россией и Узбекистаном пока недостаточный, но отметил, что есть потенциал для его роста."Мы искренне дорожим дружбой, партнерством с братским Узбекистаном, заинтересованы в том, чтобы вывести взаимодействие на еще более высокий уровень. Фиксируем, что наше торгово-экономическое сотрудничество успешно развивается", - сказал Мишустин на встрече с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым.В прошлом году товарооборот между Россией и Узбекистаном, по его словам, увеличился более чем на четверть, до 612 миллиарда рублей. "Но это мало. И, конечно, надо увеличивать товарооборот между нашими странами, уверен, что мы сможем это сделать, тем более что в январе-апреле объем торговли вырос еще на 16%, сейчас он превысил 229 миллиардов рублей", - сказал российский премьер.Россия заинтересована в продвижении целого ряда проектов, отметил Мишустин, вспомнив о сооружении атомной электростанции в Узбекистане по российским технологиям. "Сотрудничество в мирном атоме даст, уверен, новый импульс кооперации промышленности и высоких технологий, там есть очень много спинов, сопутствующих технологий, вы прекрасно в этом разбираетесь, и мы с удовольствием могли бы поделиться тем, что на сегодняшний день есть и у наших атомщиков", - сказал Мишустин.Москва, по словам премьера, видит потенциал в наращивании взаимодействия в агропромышленном комплексе. "И новые возможности для увеличения взаимной торговли открывает проект "Агроэкспресс", который реализуется с участием Российского экспортного центра. Он предусматривает скоростную перевозку по железной дороги сельхозпродукции между Россией и Узбекистаном и в обратном направлении", - сказал он.Мишустин также передал приветствие от президента России Владимира Путина и от себя лично президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву.

https://ria.ru/20230306/partnerstvo-1856220480.html

https://ria.ru/20230321/uzbekistan-1859531111.html

узбекистан

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, узбекистан, россия, михаил мишустин, шавкат мирзиеев, владимир путин, москва