https://ria.ru/20230608/poteri-1877069373.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ при попытке наступления

Минобороны рассказало о потерях ВСУ при попытке наступления - РИА Новости, 08.06.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ при попытке наступления

Украинские войска в ходе попытки наступления на запорожском направлении потеряли до 350 человек и свыше 30 танков, в том числе три "Leopard", сообщил... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T19:20

2023-06-08T19:20

2023-06-08T20:13

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы рф

украина

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Украинские войска в ходе попытки наступления на запорожском направлении потеряли до 350 человек и свыше 30 танков, в том числе три "Leopard", сообщил командующий группировкой ВС РФ на запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук."Противник, понеся потери, отказался от дальнейшего наступления и оставшимися силами отошел. Потери противника составили до 350 человек личного состава, более 30 танков, в том числе три "Leopard", а также более 10 боевых машин пехоты", - сказал генерал-полковник.

https://ria.ru/20230608/kontrnastuplenie-1877060033.html

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россия, вооруженные силы рф, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)