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Минобороны рассказало о потерях ВСУ при попытке наступления - РИА Новости, 08.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:20 08.06.2023 (обновлено: 20:13 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/poteri-1877069373.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ при попытке наступления
Минобороны рассказало о потерях ВСУ при попытке наступления - РИА Новости, 08.06.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ при попытке наступления
Украинские войска в ходе попытки наступления на запорожском направлении потеряли до 350 человек и свыше 30 танков, в том числе три "Leopard", сообщил... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T19:20
2023-06-08T20:13
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Украинские войска в ходе попытки наступления на запорожском направлении потеряли до 350 человек и свыше 30 танков, в том числе три "Leopard", сообщил командующий группировкой ВС РФ на запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук."Противник, понеся потери, отказался от дальнейшего наступления и оставшимися силами отошел. Потери противника составили до 350 человек личного состава, более 30 танков, в том числе три "Leopard", а также более 10 боевых машин пехоты", - сказал генерал-полковник.
https://ria.ru/20230608/kontrnastuplenie-1877060033.html
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россия, вооруженные силы рф, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ при попытке наступления

Генерал-полковник Романчук: ВСУ при попытке наступления потеряли более 350 человек

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий группы быстрого реагирования в зоне СВО
Военнослужащий группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Украинские войска в ходе попытки наступления на запорожском направлении потеряли до 350 человек и свыше 30 танков, в том числе три "Leopard", сообщил командующий группировкой ВС РФ на запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук.
"Противник, понеся потери, отказался от дальнейшего наступления и оставшимися силами отошел. Потери противника составили до 350 человек личного состава, более 30 танков, в том числе три "Leopard", а также более 10 боевых машин пехоты", - сказал генерал-полковник.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы РФУкраинаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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