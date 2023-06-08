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Пасечник рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Луганска

Пасечник рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Луганска - РИА Новости, 08.06.2023

Пасечник рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Луганска

Состояние всех пострадавших в результате обстрела Луганска в четверг оценивается как стабильное, сообщил в своем телеграм-канале врио главы ЛНР Леонид Пасечник. РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T19:52

2023-06-08T19:52

2023-06-08T19:52

специальная военная операция на украине

луганск

леонид пасечник

сцкк

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 8 июн - РИА Новости. Состояние всех пострадавших в результате обстрела Луганска в четверг оценивается как стабильное, сообщил в своем телеграм-канале врио главы ЛНР Леонид Пасечник. Врио главы ЛНР ранее в четверг сообщал, что четыре человека пострадали в результате обстрела Луганска со стороны украинских войск. "Состояние всех пострадавших оценивается как стабильное, трое уже в ближайшие две недели встанут на ноги. Один из пациентов требует более длительного лечения", - написал Пасечник. Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что Луганск подвергся, предположительно, ракетному удару. По промзоне в Луганске было, предварительно, четыре удара. Представительство ЛНР в СЦКК позже сообщило, что украинские войска использовали при обстреле англо-французские ракеты Strom Shadow.

https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html

луганск

луганская народная республика

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луганск, леонид пасечник, сцкк, луганская народная республика