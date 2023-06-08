https://ria.ru/20230608/postradavshie-1876874981.html

После разрушения Каховской ГЭС 23 человека обратились к врачам

После разрушения Каховской ГЭС 23 человека обратились к врачам - РИА Новости, 08.06.2023

После разрушения Каховской ГЭС 23 человека обратились к врачам

Двадцать три человека обратились за медицинской помощью после частичного разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T10:35

2023-06-08T10:35

2023-06-08T10:35

специальная военная операция на украине

происшествия

херсонская область

разрушение каховской гэс

каховская гэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876682611_0:237:3072:1965_1920x0_80_0_0_0205dabb0654ae52a669433f825aacf9.jpg

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Двадцать три человека обратились за медицинской помощью после частичного разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб в четверг. "К врачам за помощью обратились 23 человека, 21 из них госпитализированы", - сказал собеседник агентства. Серию ударов по Каховской ГЭС украинские войска нанесли в ночь на 6 июня, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, пошел нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из близлежащих округов, как подконтрольных России, так и Украине. Одна из целей подрыва ГЭС - лишить Крым воды, отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, херсонская область , разрушение каховской гэс, каховская гэс