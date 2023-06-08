https://ria.ru/20230608/pomosch-1877024560.html

Жители волгоградского села передали подарки участникам спецоперации

Жители волгоградского села передали подарки участникам спецоперации - РИА Новости, 08.06.2023

Жители волгоградского села передали подарки участникам спецоперации

Жители села в Урюпинском районе Волгоградской области передали участникам специальной военной операции мёд, выпечку, замороженное домашнее молоко и обереги,... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T16:50

2023-06-08T16:50

2023-06-08T16:50

надежные люди

волгоградская область

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1877023303_0:177:3014:1872_1920x0_80_0_0_7b135a1e6b8c4f50b09b717a8dfdaa85.jpg

ВОЛГОГРАД, 8 июн – РИА Новости. Жители села в Урюпинском районе Волгоградской области передали участникам специальной военной операции мёд, выпечку, замороженное домашнее молоко и обереги, сообщает в четверг администрация района в своем Telegram-канале. По информации властей, жители Россошинского сельского поселения Урюпинского района отправили в зону спецоперации для бойцов маскировочную сеть, а также подарки из дома. "В честь православного праздника (Троицы – ред.) в этот раз участникам спецоперации был передан майский мёд и огромное количество выпечки… Россошинские мальчишки и девчонки в очередной раз сделали для бойцов игрушки-обереги", - говорится в сообщении администрации. Отмечается, что также селяне отправили домашние заготовки – замороженные молоко, травяные сборы, которые должны напомнить бойцам о доме и родных.

https://ria.ru/20230531/pomosch-1875301971.html

волгоградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

волгоградская область, вооруженные силы рф