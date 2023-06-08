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Жители волгоградского села передали подарки участникам спецоперации
Жители волгоградского села передали подарки участникам спецоперации - РИА Новости, 08.06.2023
Жители волгоградского села передали подарки участникам спецоперации
Жители села в Урюпинском районе Волгоградской области передали участникам специальной военной операции мёд, выпечку, замороженное домашнее молоко и обереги,... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T16:50
2023-06-08T16:50
2023-06-08T16:50
надежные люди
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 8 июн – РИА Новости. Жители села в Урюпинском районе Волгоградской области передали участникам специальной военной операции мёд, выпечку, замороженное домашнее молоко и обереги, сообщает в четверг администрация района в своем Telegram-канале. По информации властей, жители Россошинского сельского поселения Урюпинского района отправили в зону спецоперации для бойцов маскировочную сеть, а также подарки из дома. "В честь православного праздника (Троицы – ред.) в этот раз участникам спецоперации был передан майский мёд и огромное количество выпечки… Россошинские мальчишки и девчонки в очередной раз сделали для бойцов игрушки-обереги", - говорится в сообщении администрации. Отмечается, что также селяне отправили домашние заготовки – замороженные молоко, травяные сборы, которые должны напомнить бойцам о доме и родных.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волгоградская область, вооруженные силы рф
Надежные люди, Волгоградская область, Вооруженные силы РФ
Жители волгоградского села передали подарки участникам спецоперации
Жители волгоградского села передали участникам спецоперации мед и замороженное молоко