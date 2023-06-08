https://ria.ru/20230608/pomosch-1876991980.html

Медики Курганской области передали для бойцов спецоперации шовные материалы

Медики Курганской области передали для бойцов спецоперации шовные материалы - РИА Новости, 08.06.2023

Медики Курганской области передали для бойцов спецоперации шовные материалы

Медики Курганской области передали для отправки в зону специальной военной операции шовные материалы общей стоимостью около 200 тысяч рублей, сообщила в четверг РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T15:30

2023-06-08T15:30

2023-06-08T15:30

надежные люди

курганская область

общероссийский народный фронт

вооруженные силы рф

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ЧЕЛЯБИНСК, 8 июн – РИА Новости. Медики Курганской области передали для отправки в зону специальной военной операции шовные материалы общей стоимостью около 200 тысяч рублей, сообщила в четверг пресс-служба регионального ОНФ. "К проекту "Народный фронт. Все для победы!" присоединились сотрудники Курганского областного госпиталя для ветеранов войн. Медики передали нам шовные материалы (нити для соединения тканей, разрезанных во время операции или при получении травмы) общей стоимостью почти 200 тысяч рублей. Они нужны для оказания экстренной медицинской помощи", - говорится в сообщении. Со слов руководителя госпиталя Владимира Семенова, он ежедневно встречается с ребятами, вернувшимися из зоны специальной военной операции, и хорошо знает их нужды. "Мы доставим помощь нашим парням ближайшим рейсом из региона", - добавляет пресс-служба ОНФ. Как сообщалось, ранее региональным ОНФ были подготовили к отправке на фронт УАЗы, которые были переданы неравнодушными местными жителями.

https://ria.ru/20230527/rany-1874524120.html

курганская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курганская область, общероссийский народный фронт, вооруженные силы рф