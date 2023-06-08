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Медики Курганской области передали для бойцов спецоперации шовные материалы
Медики Курганской области передали для бойцов спецоперации шовные материалы - РИА Новости, 08.06.2023
Медики Курганской области передали для бойцов спецоперации шовные материалы
Медики Курганской области передали для отправки в зону специальной военной операции шовные материалы общей стоимостью около 200 тысяч рублей, сообщила в четверг РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T15:30
2023-06-08T15:30
2023-06-08T15:30
надежные люди
курганская область
общероссийский народный фронт
вооруженные силы рф
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ЧЕЛЯБИНСК, 8 июн – РИА Новости. Медики Курганской области передали для отправки в зону специальной военной операции шовные материалы общей стоимостью около 200 тысяч рублей, сообщила в четверг пресс-служба регионального ОНФ. "К проекту "Народный фронт. Все для победы!" присоединились сотрудники Курганского областного госпиталя для ветеранов войн. Медики передали нам шовные материалы (нити для соединения тканей, разрезанных во время операции или при получении травмы) общей стоимостью почти 200 тысяч рублей. Они нужны для оказания экстренной медицинской помощи", - говорится в сообщении. Со слов руководителя госпиталя Владимира Семенова, он ежедневно встречается с ребятами, вернувшимися из зоны специальной военной операции, и хорошо знает их нужды. "Мы доставим помощь нашим парням ближайшим рейсом из региона", - добавляет пресс-служба ОНФ. Как сообщалось, ранее региональным ОНФ были подготовили к отправке на фронт УАЗы, которые были переданы неравнодушными местными жителями.
https://ria.ru/20230527/rany-1874524120.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курганская область, общероссийский народный фронт, вооруженные силы рф
Надежные люди, Курганская область, Общероссийский народный фронт, Вооруженные силы РФ
Медики Курганской области передали для бойцов спецоперации шовные материалы
Курганские медики передали для бойцов спецоперации шовные материалы на 200 тысяч рублей