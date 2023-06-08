https://ria.ru/20230608/podmoskove-1877007476.html
Конференция о преподавании истории прошла в Подмосковье
Конференция о преподавании истории прошла в Подмосковье - РИА Новости, 08.06.2023
Конференция о преподавании истории прошла в Подмосковье
В Московской области прошла педагогическая конференция "История в учебниках и за пределами учебников", в ней поучаствовали 400 учителей истории из разных... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T16:08
2023-06-08T16:08
2023-06-08T16:08
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В Московской области прошла педагогическая конференция "История в учебниках и за пределами учебников", в ней поучаствовали 400 учителей истории из разных регионов РФ, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.Лучшие педагоги, победители и призеры премии "Учитель года" прочитали лекции и провели мастер-классы. Конференцию открыли губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и помощник президента РФ Владимир Мединский."Я рад, что сегодня с нами в зале собрались люди, которые дружат с историей, уверен, что даже вам, профессионалам, эта конференция будет очень интересна. То, что ее тема сегодня актуальна, нет смысла повторять, мы это видим по нашим школам, когда встречаемся с ребятами. Запрос на разъяснения нюансов истории очень высокий", - сказал Воробьев.В настоящее время по заказу минпросвещения РФ создается новый единый учебно-методический комплекс по истории для школьников 5-11 классов. Готовы учебники для 10-11 классов, охватывающие период с 1914 года по настоящее время, включая специальный раздел, посвященный СВО.В программе конференции были организованы два мастер-класса. Первый - "История. Человек. Учитель" - провел победитель всероссийского конкурса "Учитель года России – 2022", преподаватель школы №16 Орехово-Зуевского округа Дмитрий Лутовинов.Еще один мастер-класс "Моральные дилеммы и нравственный выбор на уроках истории" прошел под руководством призера конкурса "Учитель года России – 2018", преподавателя школы №29 округа Химки Григория Назарова."Я вижу, как Московская область развивается, насколько это динамичный интересный регион, здесь все меняется на глазах – в этом большая заслуга губернатора, правительства региона, каждого, кто работает в Подмосковье", - приводятся в сообщении слова Мединского.Данная конференция в Подмосковье – уже третий интенсив для преподавателей в рамках специального цикла "Московская область: открытый путь лидерства в образовании". Это серия из шести мероприятий, посвященных Году педагога и наставника в России.
https://ria.ru/20230607/standart-1876780823.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В Московской области прошла педагогическая конференция "История в учебниках и за пределами учебников", в ней поучаствовали 400 учителей истории из разных регионов РФ, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.
Лучшие педагоги, победители и призеры премии "Учитель года" прочитали лекции и провели мастер-классы. Конференцию открыли губернатор Подмосковья Андрей Воробьев
и помощник президента РФ Владимир Мединский
.
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"Я рад, что сегодня с нами в зале собрались люди, которые дружат с историей, уверен, что даже вам, профессионалам, эта конференция будет очень интересна. То, что ее тема сегодня актуальна, нет смысла повторять, мы это видим по нашим школам, когда встречаемся с ребятами. Запрос на разъяснения нюансов истории очень высокий", - сказал Воробьев.
В настоящее время по заказу минпросвещения РФ создается новый единый учебно-методический комплекс по истории для школьников 5-11 классов. Готовы учебники для 10-11 классов, охватывающие период с 1914 года по настоящее время, включая специальный раздел, посвященный СВО.
В программе конференции были организованы два мастер-класса. Первый - "История. Человек. Учитель" - провел победитель всероссийского конкурса "Учитель года России – 2022", преподаватель школы №16 Орехово-Зуевского округа Дмитрий Лутовинов.
Еще один мастер-класс "Моральные дилеммы и нравственный выбор на уроках истории" прошел под руководством призера конкурса "Учитель года России – 2018", преподавателя школы №29 округа Химки
Григория Назарова.
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"Я вижу, как Московская область развивается, насколько это динамичный интересный регион, здесь все меняется на глазах – в этом большая заслуга губернатора, правительства региона, каждого, кто работает в Подмосковье", - приводятся в сообщении слова Мединского.
Данная конференция в Подмосковье – уже третий интенсив для преподавателей в рамках специального цикла "Московская область: открытый путь лидерства в образовании". Это серия из шести мероприятий, посвященных Году педагога и наставника в России.