https://ria.ru/20230608/plyazhi-1877060856.html

Источник: в Хургаде закроют все пляжи после нападения акулы на россиянина

Источник: в Хургаде закроют все пляжи после нападения акулы на россиянина - РИА Новости, 08.06.2023

Источник: в Хургаде закроют все пляжи после нападения акулы на россиянина

Власти провинции Красное море распорядились закрыть все пляжи Хургады после гибели человека в результате нападения акулы, сообщил РИА Новости информированный... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T18:50

2023-06-08T18:50

2023-06-08T18:58

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КАИР, 8 июн - РИА Новости. Власти провинции Красное море распорядились закрыть все пляжи Хургады после гибели человека в результате нападения акулы, сообщил РИА Новости информированный источник.Ранее генконсульство РФ в Хургаде сообщило о нападении в четверг акулы на российского гражданина в районе "Dream Beach" в Хургаде. Сообщалось, что он погиб."Власти провинции Красное море распорядились закрыть все пляжи Хургады после гибели человека в результате нападения акулы", - сказал РИА Новости источник в администрации провинции.Ранее генсек Арабской ассоциации по защите дикой природы (AFWP) Гамаль Гомаа говорил РИА Новости, что нападение на человека для акулы не является естественным поведением, причиной инцидентов в египетской Хургаде могла стать практика подкармливания рыбы с туристических катеров.В декабре 2010 года в районе курортного города Шарм-эш-Шейх произошло пять нападений акул на отдыхающих. Погибла одна гражданка Германии, пострадали четверо туристов: трое россиян и один житель Украины. Из-за этих нападений властям пришлось на некоторое время закрыть пляжи курорта.

https://ria.ru/20220703/akula-1799972506.html

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новости - туризм, хургада, шарм-эш-шейх, германия