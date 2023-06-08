Рейтинг@Mail.ru
Источник: в Хургаде закроют все пляжи после нападения акулы на россиянина - РИА Новости, 08.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
18:50 08.06.2023 (обновлено: 18:58 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/plyazhi-1877060856.html
Источник: в Хургаде закроют все пляжи после нападения акулы на россиянина
Источник: в Хургаде закроют все пляжи после нападения акулы на россиянина - РИА Новости, 08.06.2023
Источник: в Хургаде закроют все пляжи после нападения акулы на россиянина
Власти провинции Красное море распорядились закрыть все пляжи Хургады после гибели человека в результате нападения акулы, сообщил РИА Новости информированный... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T18:50
2023-06-08T18:58
туризм
новости - туризм
хургада
шарм-эш-шейх
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152969/21/1529692106_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_3906d94d004ebe4769dac31a2974a7bd.jpg
КАИР, 8 июн - РИА Новости. Власти провинции Красное море распорядились закрыть все пляжи Хургады после гибели человека в результате нападения акулы, сообщил РИА Новости информированный источник.Ранее генконсульство РФ в Хургаде сообщило о нападении в четверг акулы на российского гражданина в районе "Dream Beach" в Хургаде. Сообщалось, что он погиб."Власти провинции Красное море распорядились закрыть все пляжи Хургады после гибели человека в результате нападения акулы", - сказал РИА Новости источник в администрации провинции.Ранее генсек Арабской ассоциации по защите дикой природы (AFWP) Гамаль Гомаа говорил РИА Новости, что нападение на человека для акулы не является естественным поведением, причиной инцидентов в египетской Хургаде могла стать практика подкармливания рыбы с туристических катеров.В декабре 2010 года в районе курортного города Шарм-эш-Шейх произошло пять нападений акул на отдыхающих. Погибла одна гражданка Германии, пострадали четверо туристов: трое россиян и один житель Украины. Из-за этих нападений властям пришлось на некоторое время закрыть пляжи курорта.
https://ria.ru/20220703/akula-1799972506.html
хургада
шарм-эш-шейх
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152969/21/1529692106_81:70:1765:1333_1920x0_80_0_0_554919264daa5d9e77f74623185ef121.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, хургада, шарм-эш-шейх, германия
Туризм, Новости - Туризм, Хургада, Шарм-эш-Шейх, Германия
Источник: в Хургаде закроют все пляжи после нападения акулы на россиянина

Власти распорядились закрыть все пляжи Хургады после гибели россиянина при нападении акулы

© Depositphotos.com / OlegDoroshenkoХургада, Египет
Хургада, Египет - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© Depositphotos.com / OlegDoroshenko
Хургада, Египет. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 8 июн - РИА Новости. Власти провинции Красное море распорядились закрыть все пляжи Хургады после гибели человека в результате нападения акулы, сообщил РИА Новости информированный источник.
Ранее генконсульство РФ в Хургаде сообщило о нападении в четверг акулы на российского гражданина в районе "Dream Beach" в Хургаде. Сообщалось, что он погиб.
"Власти провинции Красное море распорядились закрыть все пляжи Хургады после гибели человека в результате нападения акулы", - сказал РИА Новости источник в администрации провинции.
Ранее генсек Арабской ассоциации по защите дикой природы (AFWP) Гамаль Гомаа говорил РИА Новости, что нападение на человека для акулы не является естественным поведением, причиной инцидентов в египетской Хургаде могла стать практика подкармливания рыбы с туристических катеров.
В декабре 2010 года в районе курортного города Шарм-эш-Шейх произошло пять нападений акул на отдыхающих. Погибла одна гражданка Германии, пострадали четверо туристов: трое россиян и один житель Украины. Из-за этих нападений властям пришлось на некоторое время закрыть пляжи курорта.
Акула - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
При нападении акулы в Египте погибла гражданка Румынии
3 июля 2022, 22:35
 
ТуризмНовости - ТуризмХургадаШарм-эш-ШейхГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала