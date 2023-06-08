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Источник: в Хургаде закроют все пляжи после нападения акулы на россиянина
Источник: в Хургаде закроют все пляжи после нападения акулы на россиянина - РИА Новости, 08.06.2023
Источник: в Хургаде закроют все пляжи после нападения акулы на россиянина
Власти провинции Красное море распорядились закрыть все пляжи Хургады после гибели человека в результате нападения акулы, сообщил РИА Новости информированный... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T18:50
2023-06-08T18:50
2023-06-08T18:58
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КАИР, 8 июн - РИА Новости. Власти провинции Красное море распорядились закрыть все пляжи Хургады после гибели человека в результате нападения акулы, сообщил РИА Новости информированный источник.Ранее генконсульство РФ в Хургаде сообщило о нападении в четверг акулы на российского гражданина в районе "Dream Beach" в Хургаде. Сообщалось, что он погиб."Власти провинции Красное море распорядились закрыть все пляжи Хургады после гибели человека в результате нападения акулы", - сказал РИА Новости источник в администрации провинции.Ранее генсек Арабской ассоциации по защите дикой природы (AFWP) Гамаль Гомаа говорил РИА Новости, что нападение на человека для акулы не является естественным поведением, причиной инцидентов в египетской Хургаде могла стать практика подкармливания рыбы с туристических катеров.В декабре 2010 года в районе курортного города Шарм-эш-Шейх произошло пять нападений акул на отдыхающих. Погибла одна гражданка Германии, пострадали четверо туристов: трое россиян и один житель Украины. Из-за этих нападений властям пришлось на некоторое время закрыть пляжи курорта.
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новости - туризм, хургада, шарм-эш-шейх, германия
Туризм, Новости - Туризм, Хургада, Шарм-эш-Шейх, Германия
Источник: в Хургаде закроют все пляжи после нападения акулы на россиянина
Власти распорядились закрыть все пляжи Хургады после гибели россиянина при нападении акулы
КАИР, 8 июн - РИА Новости. Власти провинции Красное море распорядились закрыть все пляжи Хургады после гибели человека в результате нападения акулы, сообщил РИА Новости информированный источник.
Ранее генконсульство РФ в Хургаде сообщило о нападении в четверг акулы на российского гражданина в районе "Dream Beach" в Хургаде. Сообщалось, что он погиб.
"Власти провинции Красное море распорядились закрыть все пляжи Хургады после гибели человека в результате нападения акулы", - сказал РИА Новости источник в администрации провинции.
Ранее генсек Арабской ассоциации по защите дикой природы (AFWP) Гамаль Гомаа говорил РИА Новости, что нападение на человека для акулы не является естественным поведением, причиной инцидентов в египетской Хургаде могла стать практика подкармливания рыбы с туристических катеров.
В декабре 2010 года в районе курортного города Шарм-эш-Шейх
произошло пять нападений акул на отдыхающих. Погибла одна гражданка Германии
, пострадали четверо туристов: трое россиян и один житель Украины
. Из-за этих нападений властям пришлось на некоторое время закрыть пляжи курорта.
При нападении акулы в Египте погибла гражданка Румынии