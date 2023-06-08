https://ria.ru/20230608/plyazhi-1877046056.html
В АТОР рассказали о ситуации с пляжами в Хургаде после нападения акулы
В АТОР рассказали о ситуации с пляжами в Хургаде после нападения акулы - РИА Новости, 08.06.2023
В АТОР рассказали о ситуации с пляжами в Хургаде после нападения акулы
Египетские власти не объявляли о закрытии каких-либо пляжей для купания в Хургаде после информации о нападении акулы, клиенты российских туроператоров, по... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T17:50
2023-06-08T17:50
2023-06-08T18:29
хургада
россия
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
туризм
артур мурадян
египет
tez tour
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Египетские власти не объявляли о закрытии каких-либо пляжей для купания в Хургаде после информации о нападении акулы, клиенты российских туроператоров, по текущей информации, в порядке, сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян."Мы ждем больше подтверждающей информации об инциденте. Информации о том, что погиб именно турист, у нас нет. С клиентами туроператоров РФ в Египте, по текущей информации, все в порядке. Полностью разделяем в этой связи призыв консульства РФ в Хургаде строго руководствоваться устанавливаемыми египетскими властями запретами на купание и дайвинг, неукоснительно соблюдать поступающие от сотрудников гостиниц и береговой охраны сигналы к выходу на сушу", - сказал Мурадян."По нашей информации, на текущий момент египетские власти пока не объявляли о закрытии каких-либо пляжей для купания в Хургаде, как и официально не подтверждали и не комментировали этот инцидент. Если это произойдет, мы оповестим туристов в установленном порядке", - добавил он.Мурадян отметил, что последние инциденты с акулами в Красном море были более года назад, но, несмотря на это, резкого падения спроса туроператоры не фиксировали.В туроператоре Tez Tour РИА Новости уточнили, что нападение акулы произошло на общественном пляже, а не в отеле. "Dream Beach - общественный пляж, погибшим россиянином мог быть резидент. Но он точно не клиент нашего туроператора. Подробности выясняются. Власти города еще разбираются, и мы позже сообщим, какие меры будут приняты и закроют ли пляжи", - добавили там.В АТОР агентству также сообщили, что информации о том, что погиб турист, по линии туроператоров РФ пока нет. "В данный момент идет уточнение информации", - указали в ассоциации.Ранее генконсульство РФ в Хургаде сообщило о нападении в четверг акулы на человека в районе Dream Beach в Хургаде. В МИД России подтвердили РИА Новости данные о гибели россиянина в Хургаде при нападении акулы. Источник агентства в туристической отрасли сообщил, что погибший россиянин не был туристом, он релокант.
https://ria.ru/20220217/sidney-1773284317.html
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хургада, россия, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, артур мурадян, египет, tez tour
Хургада, Россия, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Новости - Туризм, Туризм, Артур Мурадян, Египет, Tez Tour
В АТОР рассказали о ситуации с пляжами в Хургаде после нападения акулы
АТОР: египетские власти не объявляли о закрытии пляжей в Хургаде после нападения акулы
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Египетские власти не объявляли о закрытии каких-либо пляжей для купания в Хургаде после информации о нападении акулы, клиенты российских туроператоров, по текущей информации, в порядке, сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.
"Мы ждем больше подтверждающей информации об инциденте. Информации о том, что погиб именно турист, у нас нет. С клиентами туроператоров РФ
в Египте
, по текущей информации, все в порядке. Полностью разделяем в этой связи призыв консульства РФ в Хургаде строго руководствоваться устанавливаемыми египетскими властями запретами на купание и дайвинг, неукоснительно соблюдать поступающие от сотрудников гостиниц и береговой охраны сигналы к выходу на сушу", - сказал Мурадян.
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"По нашей информации, на текущий момент египетские власти пока не объявляли о закрытии каких-либо пляжей для купания в Хургаде, как и официально не подтверждали и не комментировали этот инцидент. Если это произойдет, мы оповестим туристов в установленном порядке", - добавил он.
Мурадян отметил, что последние инциденты с акулами в Красном море
были более года назад, но, несмотря на это, резкого падения спроса туроператоры не фиксировали.
В туроператоре Tez Tour
РИА Новости уточнили, что нападение акулы произошло на общественном пляже, а не в отеле. "Dream Beach - общественный пляж, погибшим россиянином мог быть резидент. Но он точно не клиент нашего туроператора. Подробности выясняются. Власти города еще разбираются, и мы позже сообщим, какие меры будут приняты и закроют ли пляжи", - добавили там.
В АТОР агентству также сообщили, что информации о том, что погиб турист, по линии туроператоров РФ пока нет. "В данный момент идет уточнение информации", - указали в ассоциации.
Ранее генконсульство РФ в Хургаде сообщило о нападении в четверг акулы на человека в районе Dream Beach в Хургаде. В МИД России подтвердили РИА Новости данные о гибели россиянина в Хургаде при нападении акулы. Источник агентства в туристической отрасли сообщил, что погибший россиянин не был туристом, он релокант.
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