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Ереван сообщил о переносе запланированных на 12 июня переговоров с Баку - РИА Новости, 08.06.2023
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13:21 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/peregovory-1876933365.html
Ереван сообщил о переносе запланированных на 12 июня переговоров с Баку
Ереван сообщил о переносе запланированных на 12 июня переговоров с Баку - РИА Новости, 08.06.2023
Ереван сообщил о переносе запланированных на 12 июня переговоров с Баку
Запланированная на 12 июня в Вашингтоне встреча глав МИД Армении и Азербайджана отложена по просьбе азербайджанской стороны, сообщили в четверг в пресс-службе... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T13:21
2023-06-08T13:21
в мире
армения
азербайджан
никол пашинян
ильхам алиев
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ЕРЕВАН, 8 июн - РИА Новости. Запланированная на 12 июня в Вашингтоне встреча глав МИД Армении и Азербайджана отложена по просьбе азербайджанской стороны, сообщили в четверг в пресс-службе армянского МИД. Ранее премьер Армении Никол Пашинян сообщил, что 12 июня в Вашингтоне начнутся переговоры между министрами иностранных дел двух стран. "По просьбе азербайджанской стороны очередной раунд обсуждений, запланированный на следующую неделю в Вашингтоне, отложен", - заявили в МИД. Отмечается, что о новых датах встречи будет сообщено позднее. Ереван и Баку в минувшем году при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В начале февраля этого года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Армения получила очередные предложения Азербайджана по мирному договору и изучает их. По итогам переговоров с премьером Армении Николом Пашиняном в Мюнхене 18 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что "главный вопрос состоит в том, что этот мирный договор должен быть составлен на основе международных норм и принципов, какие-либо положения о Карабахе недопустимы". В конце мая Пашинян заявил, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга в пределах советских административных границ. Он уточнил, что 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана, которые готов признать Ереван, включают также территорию Карабаха.
https://ria.ru/20230604/dogovor-1876127548.html
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в мире, армения, азербайджан, никол пашинян, ильхам алиев
В мире, Армения, Азербайджан, Никол Пашинян, Ильхам Алиев
Ереван сообщил о переносе запланированных на 12 июня переговоров с Баку

МИД Армении: запланированные на 12 июня переговоры между Ереваном и Баку отложили

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Ереван
Вид на Ереван - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вид на Ереван. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 8 июн - РИА Новости. Запланированная на 12 июня в Вашингтоне встреча глав МИД Армении и Азербайджана отложена по просьбе азербайджанской стороны, сообщили в четверг в пресс-службе армянского МИД.
Ранее премьер Армении Никол Пашинян сообщил, что 12 июня в Вашингтоне начнутся переговоры между министрами иностранных дел двух стран.
«
"По просьбе азербайджанской стороны очередной раунд обсуждений, запланированный на следующую неделю в Вашингтоне, отложен", - заявили в МИД.
Отмечается, что о новых датах встречи будет сообщено позднее.
Ереван и Баку в минувшем году при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В начале февраля этого года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Армения получила очередные предложения Азербайджана по мирному договору и изучает их. По итогам переговоров с премьером Армении Николом Пашиняном в Мюнхене 18 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что "главный вопрос состоит в том, что этот мирный договор должен быть составлен на основе международных норм и принципов, какие-либо положения о Карабахе недопустимы". В конце мая Пашинян заявил, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга в пределах советских административных границ. Он уточнил, что 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана, которые готов признать Ереван, включают также территорию Карабаха.
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В миреАрменияАзербайджанНикол ПашинянИльхам Алиев
 
 
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