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Союзники Украины обсуждают передачу ей истребителей F-18, пишут СМИ

Союзники Украины обсуждают передачу ей истребителей F-18, пишут СМИ - РИА Новости, 08.06.2023

Союзники Украины обсуждают передачу ей истребителей F-18, пишут СМИ

Союзники Украины обсуждают передачу ей истребителей F-18 вместе с F-16, сообщает издание Politico. РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T12:26

2023-06-08T12:26

2023-06-08T12:26

россия

украина

сергей лавров

министерство обороны сша

нато

politico

f-16

f-35

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Союзники Украины обсуждают передачу ей истребителей F-18 вместе с F-16, сообщает издание Politico. "Удивительно много разговоров о передаче F-18... Украине вместе с F-16", - говорится в сообщении издания. По словам неназванного украинского советника, делегация Украины подняла вопрос о предоставлении этих истребителей в ходе встреч за закрытыми дверями на саммите "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре на прошлой неделе. Однако отмечается, что до осуществления задуманного далеко. Согласно газете, десятки старых F-18 будут доступны на экспорт к концу десятилетия, поскольку Австралия, Канада, Швейцария и Финляндия переходят на использование F-35. Издание со ссылкой на источник в Пентагоне ранее писало, что министерство обороны США не возражает против возможного предоставления Украине F-16 другими странами. В то же время, по данным источника, такое решение о передаче истребителей еще не принято, в Пентагоне неоднократно ставили под сомнение потребность Украины в них на текущем этапе конфликта. На Украине, как сообщала газета со ссылкой на советника украинского министра обороны Юрия Сака, надеются получить от Запада до 50 истребителей F-16. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину все более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.

https://ria.ru/20230605/patriot-1876327746.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, сергей лавров, министерство обороны сша, нато, politico, f-16, f-35, сингапур (город)