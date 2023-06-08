https://ria.ru/20230608/patrushev-1876911530.html
У США не выйдет разделаться с Россией и Китаем, заявил Патрушев
У США не выйдет разделаться с Россией и Китаем, заявил Патрушев - РИА Новости, 08.06.2023
У США не выйдет разделаться с Россией и Китаем, заявил Патрушев
У США хотели бы доминировать в мире, разделавшись с Россией, а затем с Китаем, но этого ни за что не произойдет, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T12:24
2023-06-08T12:24
2023-06-08T12:24
в мире
россия
сша
китай
николай патрушев
александр лукашенко
одкб
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МИНСК, 8 июн - РИА Новости. У США хотели бы доминировать в мире, разделавшись с Россией, а затем с Китаем, но этого ни за что не произойдет, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Конечно, Штаты заинтересованы в том, чтобы не состоялся многополярный мир. А очень серьезный полюс многополярного мира - Китай", - сказал Патрушев журналистам по итогам встречи секретарей совбезов стран ОДКБ с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске. Поэтому конечная цель США - не Россия, которую Штаты хотят ослабить или уничтожить, отметил он. "Вообще их конечная цель - Китай. Тогда они добьются своей цели, как они считают, и будут доминировать в мире", - пояснил Патрушев. "Но это исключено. Это у них не получится", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20230608/ukraina-1876896220.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, китай, николай патрушев, александр лукашенко, одкб
В мире, Россия, США, Китай, Николай Патрушев, Александр Лукашенко, ОДКБ
У США не выйдет разделаться с Россией и Китаем, заявил Патрушев
Патрушев: у США не выйдет разделаться с Россией и Китаем и доминировать в мире