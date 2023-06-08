https://ria.ru/20230608/patrushev-1876911530.html

У США не выйдет разделаться с Россией и Китаем, заявил Патрушев

У США не выйдет разделаться с Россией и Китаем, заявил Патрушев - РИА Новости, 08.06.2023

У США не выйдет разделаться с Россией и Китаем, заявил Патрушев

У США хотели бы доминировать в мире, разделавшись с Россией, а затем с Китаем, но этого ни за что не произойдет, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T12:24

2023-06-08T12:24

2023-06-08T12:24

в мире

россия

сша

китай

николай патрушев

александр лукашенко

одкб

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МИНСК, 8 июн - РИА Новости. У США хотели бы доминировать в мире, разделавшись с Россией, а затем с Китаем, но этого ни за что не произойдет, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Конечно, Штаты заинтересованы в том, чтобы не состоялся многополярный мир. А очень серьезный полюс многополярного мира - Китай", - сказал Патрушев журналистам по итогам встречи секретарей совбезов стран ОДКБ с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске. Поэтому конечная цель США - не Россия, которую Штаты хотят ослабить или уничтожить, отметил он. "Вообще их конечная цель - Китай. Тогда они добьются своей цели, как они считают, и будут доминировать в мире", - пояснил Патрушев. "Но это исключено. Это у них не получится", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20230608/ukraina-1876896220.html

россия

сша

китай

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, сша, китай, николай патрушев, александр лукашенко, одкб