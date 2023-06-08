Испания избегает комментариев о готовности передать Киеву Patriot
Глава МИД Испании Альбарес избежал комментария о готовности Мадрида передать Киеву Patriot
© Фото : U.S. Army / Eugen WarkentinАмериканские зенитные ракетные комплексы Patriot
© Фото : U.S. Army / Eugen Warkentin
Американские зенитные ракетные комплексы Patriot. Архивное фото
МАДРИД, 8 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес избежал комментариев о готовности Мадрида передать Киеву системы противоракетной обороны Patriot.
Сегодня испанская газета El Pais сообщила, что Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте оказывают давление на премьер-министра Испании Педро Санчеса, чтобы тот принял решение поставить Киеву Patriot.
При этом Альбарес заявил, что Испания окажет помощь Украине в ликвидации последствий катастрофы, вызванной подрывом Каховской ГЭС.
"Испания ответит на потребности Украины перед лицом этой катастрофы, которая является гуманитарной и экологической катастрофой, которая повлияет на жизнь тысяч людей, которым придется покинуть свои дома", - передает новостное агентство Europa Press слова Альбареса, выступавшего на пресс-конференции после министерской встрече ОЭСР в Париже.
Испания располагает двумя действующими батареями Patriot. Одна из них находится на турецкой базе Инджирлик с 2015 года, а другая - на базе морской пехоты в испанской Валенсии и считается необходимой для национальной обороны страны. По информации El Pais, Испания была бы готова уступить Киеву систему противоракетной обороны Patriot, размещенную в Турции, но Эрдоган выступил за сохранение батареи в своей стране даже после 31 декабря этого года, когда истекает срок действия нынешних обязательств.
Испания поставила Украине 10 боевых танков Leopard, 40 бронемашин M-113, зенитные ракеты Aspide и Hawk, противокорабельные ракеты Harpoon и другие материалы. Последняя поставка состояла из полудюжины катеров морской пехоты Supercat. В январе премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что с начала конфликта на Украине правительство королевства выделило более 300 миллионов евро на военную помощь Киеву.
Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".