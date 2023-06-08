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В Рамалле при столкновениях с израильской армией ранили шесть человек
В Рамалле при столкновениях с израильской армией ранили шесть человек - РИА Новости, 08.06.2023
В Рамалле при столкновениях с израильской армией ранили шесть человек
Шесть человек получили ранения при столкновениях с израильской армией в палестинском городе Рамалла, сообщил минздрав Палестины в заявлении для прессы. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T02:26
2023-06-08T02:26
2023-06-08T02:26
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ГАЗА, 8 июн - РИА Новости. Шесть человек получили ранения при столкновениях с израильской армией в палестинском городе Рамалла, сообщил минздрав Палестины в заявлении для прессы. "Шесть человек пострадали этой ночью от огня израильской армии в городе Рамалла. Все пострадавшие был доставлены в больничный комплекс Фаластин", - говорится в заявлении. Также сообщается о большом числе пострадавших от слезоточивого газа, который применяли израильские военнослужащие в ходе рейда в Рамалле. Агентство ВАФА передает, что израильские войска штурмовали город с намерением снести дом палестинского заключенного Ислама эль-Фруха. В связи с этим вспыхнули ожесточенные столкновения между палестинцами и силами израильской армии.
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в мире, рамалла, палестина, израиль
В мире, Рамалла, Палестина, Израиль
В Рамалле при столкновениях с израильской армией ранили шесть человек
Минздрав Палестины: в Рамалле при столкновениях с израильской армией ранили шесть человек
ГАЗА, 8 июн - РИА Новости. Шесть человек получили ранения при столкновениях с израильской армией в палестинском городе Рамалла, сообщил минздрав Палестины в заявлении для прессы.
«
"Шесть человек пострадали этой ночью от огня израильской армии в городе Рамалла. Все пострадавшие был доставлены в больничный комплекс Фаластин", - говорится в заявлении.
Также сообщается о большом числе пострадавших от слезоточивого газа, который применяли израильские военнослужащие в ходе рейда в Рамалле.
Агентство ВАФА передает, что израильские войска штурмовали город с намерением снести дом палестинского заключенного Ислама эль-Фруха. В связи с этим вспыхнули ожесточенные столкновения между палестинцами и силами израильской армии.
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