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Британский юрист выступил в защиту ополченцев Донбасса в суде ООН - РИА Новости, 08.06.2023
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14:55 08.06.2023 (обновлено: 15:43 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/opolchentsy-1876972378.html
Британский юрист выступил в защиту ополченцев Донбасса в суде ООН
Британский юрист выступил в защиту ополченцев Донбасса в суде ООН - РИА Новости, 08.06.2023
Британский юрист выступил в защиту ополченцев Донбасса в суде ООН
Ополченцев из Донбасса нельзя считать террористами, так как терроризм — это преднамеренные действия с целью причинить вред гражданскому населению, заявил на... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T14:55
2023-06-08T15:43
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ГААГА, 8 июн — РИА Новости. Ополченцев из Донбасса нельзя считать террористами, так как терроризм — это преднамеренные действия с целью причинить вред гражданскому населению, заявил на заседании Международного суда ООН в Гааге британский адвокат Майкл Суэйстон, представляющий интересы России. "Как мы знаем, для обвинений в терроризме необходимо отталкиваться от наличия конкретных намерений, таких как причинение вреда гражданскому населению или политическая цель", — сказал он на слушаниях. По словам защитника, Украина ссылается на предполагаемые обстрелы мирных жителей."Однако пострадавшие среди мирного населения в ходе вооруженного конфликта — это неизбежность и не указывает на терроризм. &lt;…&gt; Необходимо разделять террористов, которые намерено обстреливают гражданское население, и солдат, которые допускают, что среди гражданского населения могут быть жертвы в ходе обстрела военных целей. В первом случае это военное преступление, во втором — правомерное действие. У военных могут случаться ошибки", — заключил он.Cлушания по иску Украины к России по событиям в Донбассе и Крыму проходят в Международном суде в Гааге с 6 по 14 июня. В первый день на заседании выступила украинская сторона, сегодня слово предоставили российской делегации. Украина подала иск в январе 2017 года. Она требует признать действия России в Донбассе нарушающими Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма, а в Крыму — Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Россия не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что гарантирует соблюдение прав человека на всей своей территории и будет защищать эти права. При этом российские власти неоднократно обращали внимание международного сообщества на то, что украинские войска и националистические батальоны с 2014 года обстреливают мирные города Донбасса.
https://ria.ru/20230608/odessa-1876916208.html
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в мире, россия, донбасс, украина, оон
В мире, Россия, Донбасс, Украина, ООН
Британский юрист выступил в защиту ополченцев Донбасса в суде ООН

Британский юрист: ополченцы Донбасса не ставили целью причинение вреда гражданским лицам

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЗдание Международного суда ООН в Гааге
Здание Международного суда ООН в Гааге - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Здание Международного суда ООН в Гааге. Архивное фото
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ГААГА, 8 июн — РИА Новости. Ополченцев из Донбасса нельзя считать террористами, так как терроризм — это преднамеренные действия с целью причинить вред гражданскому населению, заявил на заседании Международного суда ООН в Гааге британский адвокат Майкл Суэйстон, представляющий интересы России.
"Как мы знаем, для обвинений в терроризме необходимо отталкиваться от наличия конкретных намерений, таких как причинение вреда гражданскому населению или политическая цель", — сказал он на слушаниях.
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По словам защитника, Украина ссылается на предполагаемые обстрелы мирных жителей.
"Однако пострадавшие среди мирного населения в ходе вооруженного конфликта — это неизбежность и не указывает на терроризм. <…> Необходимо разделять террористов, которые намерено обстреливают гражданское население, и солдат, которые допускают, что среди гражданского населения могут быть жертвы в ходе обстрела военных целей. В первом случае это военное преступление, во втором — правомерное действие. У военных могут случаться ошибки", — заключил он.
Cлушания по иску Украины к России по событиям в Донбассе и Крыму проходят в Международном суде в Гааге с 6 по 14 июня. В первый день на заседании выступила украинская сторона, сегодня слово предоставили российской делегации.
Украина подала иск в январе 2017 года. Она требует признать действия России в Донбассе нарушающими Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма, а в Крыму — Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Россия не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что гарантирует соблюдение прав человека на всей своей территории и будет защищать эти права. При этом российские власти неоднократно обращали внимание международного сообщества на то, что украинские войска и националистические батальоны с 2014 года обстреливают мирные города Донбасса.
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