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Британский юрист выступил в защиту ополченцев Донбасса в суде ООН

Британский юрист выступил в защиту ополченцев Донбасса в суде ООН - РИА Новости, 08.06.2023

Британский юрист выступил в защиту ополченцев Донбасса в суде ООН

Ополченцев из Донбасса нельзя считать террористами, так как терроризм — это преднамеренные действия с целью причинить вред гражданскому населению, заявил на... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T14:55

2023-06-08T14:55

2023-06-08T15:43

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ГААГА, 8 июн — РИА Новости. Ополченцев из Донбасса нельзя считать террористами, так как терроризм — это преднамеренные действия с целью причинить вред гражданскому населению, заявил на заседании Международного суда ООН в Гааге британский адвокат Майкл Суэйстон, представляющий интересы России. "Как мы знаем, для обвинений в терроризме необходимо отталкиваться от наличия конкретных намерений, таких как причинение вреда гражданскому населению или политическая цель", — сказал он на слушаниях. По словам защитника, Украина ссылается на предполагаемые обстрелы мирных жителей."Однако пострадавшие среди мирного населения в ходе вооруженного конфликта — это неизбежность и не указывает на терроризм. <…> Необходимо разделять террористов, которые намерено обстреливают гражданское население, и солдат, которые допускают, что среди гражданского населения могут быть жертвы в ходе обстрела военных целей. В первом случае это военное преступление, во втором — правомерное действие. У военных могут случаться ошибки", — заключил он.Cлушания по иску Украины к России по событиям в Донбассе и Крыму проходят в Международном суде в Гааге с 6 по 14 июня. В первый день на заседании выступила украинская сторона, сегодня слово предоставили российской делегации. Украина подала иск в январе 2017 года. Она требует признать действия России в Донбассе нарушающими Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма, а в Крыму — Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Россия не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что гарантирует соблюдение прав человека на всей своей территории и будет защищать эти права. При этом российские власти неоднократно обращали внимание международного сообщества на то, что украинские войска и националистические батальоны с 2014 года обстреливают мирные города Донбасса.

https://ria.ru/20230608/odessa-1876916208.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, донбасс, украина, оон