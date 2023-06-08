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Хоценко представили проект нового завода в Омске - РИА Новости, 08.06.2023
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Омская область
 
10:12 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/omsk-1876863581.html
Хоценко представили проект нового завода в Омске
Хоценко представили проект нового завода в Омске - РИА Новости, 08.06.2023
Хоценко представили проект нового завода в Омске
Главе Омской области Виталию Хоценко представили проект нового импортозамещающего производства технических жидкостей, рассказали в пресс-службе регионального... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T10:12
2023-06-08T10:12
омская область
омск
омская область
виталий хоценко
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ОМСК, 8 июн - РИА Новости. Главе Омской области Виталию Хоценко представили проект нового импортозамещающего производства технических жидкостей, рассказали в пресс-службе регионального правительства. Проект был презентован на заседании экспертного совета особой экономической зоны "Авангард". При соблюдении составленного графика завод может быть построен уже к концу 2025 года. "Резидентом ОЭЗ планирует стать Омский завод масел и смазочно-охлаждающих жидкостей. Проект предполагает создание в северной промзоне Омска нового производства на 50 рабочих мест. Объём инвестиций — более 120 миллионов рублей", - сообщили в пресс-службе. Донорской компанией выступит фирма "Акрил", производящая масла и смазочно-охлаждающие жидкости для металлообработки. Продукция компании под маркой Sinertek превосходит абсолютное большинство продуктов на рынке и подходит для всех видов обработки металла резанием. Выпускать аналогичную продукцию планируют и в Омске.
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омск, омская область, виталий хоценко
Омская область , Омск, Омская область, Виталий Хоценко
Хоценко представили проект нового завода в Омске

Хоценко представили проект нового завода в Омске для производства технических жидкостей

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской областиВрио губерна­тора Омской области Виталий Хоценко
Врио губерна­тора Омской области Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской области
Врио губерна­тора Омской области Виталий Хоценко. Архивное фото
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ОМСК, 8 июн - РИА Новости. Главе Омской области Виталию Хоценко представили проект нового импортозамещающего производства технических жидкостей, рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Проект был презентован на заседании экспертного совета особой экономической зоны "Авангард". При соблюдении составленного графика завод может быть построен уже к концу 2025 года.
«
"Резидентом ОЭЗ планирует стать Омский завод масел и смазочно-охлаждающих жидкостей. Проект предполагает создание в северной промзоне Омска нового производства на 50 рабочих мест. Объём инвестиций — более 120 миллионов рублей", - сообщили в пресс-службе.
Донорской компанией выступит фирма "Акрил", производящая масла и смазочно-охлаждающие жидкости для металлообработки. Продукция компании под маркой Sinertek превосходит абсолютное большинство продуктов на рынке и подходит для всех видов обработки металла резанием. Выпускать аналогичную продукцию планируют и в Омске.
 
Омская областьОмскОмская областьВиталий Хоценко
 
 
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