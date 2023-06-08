https://ria.ru/20230608/omsk-1876863581.html

Хоценко представили проект нового завода в Омске

Хоценко представили проект нового завода в Омске - РИА Новости, 08.06.2023

Хоценко представили проект нового завода в Омске

Главе Омской области Виталию Хоценко представили проект нового импортозамещающего производства технических жидкостей, рассказали в пресс-службе регионального... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T10:12

2023-06-08T10:12

2023-06-08T10:12

омская область

омск

омская область

виталий хоценко

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ОМСК, 8 июн - РИА Новости. Главе Омской области Виталию Хоценко представили проект нового импортозамещающего производства технических жидкостей, рассказали в пресс-службе регионального правительства. Проект был презентован на заседании экспертного совета особой экономической зоны "Авангард". При соблюдении составленного графика завод может быть построен уже к концу 2025 года. "Резидентом ОЭЗ планирует стать Омский завод масел и смазочно-охлаждающих жидкостей. Проект предполагает создание в северной промзоне Омска нового производства на 50 рабочих мест. Объём инвестиций — более 120 миллионов рублей", - сообщили в пресс-службе. Донорской компанией выступит фирма "Акрил", производящая масла и смазочно-охлаждающие жидкости для металлообработки. Продукция компании под маркой Sinertek превосходит абсолютное большинство продуктов на рынке и подходит для всех видов обработки металла резанием. Выпускать аналогичную продукцию планируют и в Омске.

омск

омская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

омск, омская область, виталий хоценко