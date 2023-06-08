Хоценко представили проект нового завода в Омске
Хоценко представили проект нового завода в Омске для производства технических жидкостей
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской областиВрио губернатора Омской области Виталий Хоценко
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской области
Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко. Архивное фото
ОМСК, 8 июн - РИА Новости. Главе Омской области Виталию Хоценко представили проект нового импортозамещающего производства технических жидкостей, рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Проект был презентован на заседании экспертного совета особой экономической зоны "Авангард". При соблюдении составленного графика завод может быть построен уже к концу 2025 года.
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"Резидентом ОЭЗ планирует стать Омский завод масел и смазочно-охлаждающих жидкостей. Проект предполагает создание в северной промзоне Омска нового производства на 50 рабочих мест. Объём инвестиций — более 120 миллионов рублей", - сообщили в пресс-службе.
Донорской компанией выступит фирма "Акрил", производящая масла и смазочно-охлаждающие жидкости для металлообработки. Продукция компании под маркой Sinertek превосходит абсолютное большинство продуктов на рынке и подходит для всех видов обработки металла резанием. Выпускать аналогичную продукцию планируют и в Омске.