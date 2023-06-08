https://ria.ru/20230608/odessa-1876916208.html

Россия напомнила суду ООН о трагедии в Доме профсоюзов в Одессе

Россия напомнила суду ООН о трагедии в Доме профсоюзов в Одессе - РИА Новости, 08.06.2023

Россия напомнила суду ООН о трагедии в Доме профсоюзов в Одессе

Представитель российской делегации, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Кузьмин напомнил Международному суду ООН на слушаниях в четверг, что трагедия в... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T12:39

2023-06-08T12:39

2023-06-08T12:39

специальная военная операция на украине

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ГААГА, 8 июн - РИА Новости. Представитель российской делегации, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Кузьмин напомнил Международному суду ООН на слушаниях в четверг, что трагедия в Доме профсоюзов в Одессе так и не была квалифицирована как теракт, в то время как Украина называет террористами людей в Донбассе, которые "боролись за выживание". В Международном суде в Гааге с 6 по 14 июня проходят слушания по иску Украины против России от 2017 года по событиям в Донбассе и Крыму. Во вторник, 6 июня, на заседании выступила украинская сторона. В четверг слово предоставлено российской стороне. Украина подала иск против России в Международный суд ООН в январе 2017 года с требованием признать действия РФ в Донбассе нарушающими Международную конвенцию по борьбе с финансированием терроризма, а в Крыму - нарушающими Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Россия не раз заявляла, что гарантирует соблюдение прав человека на всей своей территории, включая Крым, и будет защищать эти права. Российские власти также неоднократно заявляли, что войска Украины и националистические батальоны с 2014 года обстреливают мирные города Донбасса. "Украина ложно называет террористами людей, которые боролись за выживание (в Донбассе - ред.). При этом события в Одессе, где почти 50 человек живьем сожгли, не были квалифицированы как террористический акт и до сих пор не были должным образом расследованы", - сказал Кузьмин на слушаниях в четверг. Он подчеркнул, что украинская сторона продолжает вводить суд в заблуждение ложной информацией и искаженными доказательствами. Как напомнил на слушаниях посол РФ в Гааге Александр Шульгин, киевский режим с 2014 года ежедневно обстреливал Донбасс, что привело к гибели тысяч людей, в том числе детей. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали. Международные организации неоднократно указывали Киеву на отсутствие прогресса в расследовании одесской трагедии и требуют от украинских властей наказания виновных за смерть людей. Между тем судебный процесс по делу затягивается и следствие за девять лет фактически ничего не сделало для выяснения всех обстоятельств трагедии.

https://ria.ru/20230606/isk-1876524307.html

https://ria.ru/20230502/odessa-1869156631.html

https://ria.ru/20230502/odessa-1868500451.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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