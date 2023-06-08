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ВСУ за шесть дней обстреляли Белгородскую область 164 раза - РИА Новости, 08.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:23 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/obstrely-1876910915.html
ВСУ за шесть дней обстреляли Белгородскую область 164 раза
ВСУ за шесть дней обстреляли Белгородскую область 164 раза - РИА Новости, 08.06.2023
ВСУ за шесть дней обстреляли Белгородскую область 164 раза
Украинские войска почти 165 раз подвергли атакам за последние шесть дней приграничные населенные пункты на территории Белгородской области, больше всего... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T12:23
2023-06-08T12:23
специальная военная операция на украине
белгородская область
шебекинский район
белгородский район
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Украинские войска почти 165 раз подвергли атакам за последние шесть дней приграничные населенные пункты на территории Белгородской области, больше всего обстрелов - 35 - было 3 июня, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Начиная с пятницы, 2 июня, в приграничных муниципалитетах области зарегистрировано 164 атаки с использованием реактивных систем залпового огня "Град", минометов различного калибра и беспилотников", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что рекордным по числу обстрелов стало 3 июня – в течение суток произошло 35 инцидентов, 20 из них - на территории Шебекинского района. В результате атак были повреждены фасады и кровли 14 частных жилых домов, побиты стекла в одном многоквартирном доме, также в списке одно административное здание и шесть машин. "Меньше всего случаев обстрела приграничных районов зарегистрировано в среду, 7 июня, - 12 инцидентов, два из них в Шебекино", - добавил собеседник агентства, отметив, что при обстрелах были повреждены три частных жилых дома, два производственных здания, а также 11 единиц сельскохозяйственной техники. Источник напомнил, что в понедельник вечером беспилотник сбросил взрывное устройство на трансформаторную подстанцию "Фрунзенская" в Белгородском районе. В результате атаки дрона был поврежден один трансформатор. А 6 июня два удара с беспилотников пришлись по пограничному пункту пропуска "Шебекино-Плетеневка".
https://ria.ru/20230608/shebekino-1876851201.html
белгородская область
шебекинский район
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белгородская область, шебекинский район, белгородский район, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Шебекинский район, Белгородский район, Вооруженные силы Украины
ВСУ за шесть дней обстреляли Белгородскую область 164 раза

Экстренные службы: Белгородскую область 164 раза обстреляли из РСЗО, минометов и с дронов

© Фото опубликовано главой администрации Шебекинского городского округа Владимиром ЖдановымПоследствия обстрела Шебекино
Последствия обстрела Шебекино
© Фото опубликовано главой администрации Шебекинского городского округа Владимиром Ждановым
Последствия обстрела Шебекино. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Украинские войска почти 165 раз подвергли атакам за последние шесть дней приграничные населенные пункты на территории Белгородской области, больше всего обстрелов - 35 - было 3 июня, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
«
"Начиная с пятницы, 2 июня, в приграничных муниципалитетах области зарегистрировано 164 атаки с использованием реактивных систем залпового огня "Град", минометов различного калибра и беспилотников", - сказал собеседник агентства.
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Он отметил, что рекордным по числу обстрелов стало 3 июня – в течение суток произошло 35 инцидентов, 20 из них - на территории Шебекинского района. В результате атак были повреждены фасады и кровли 14 частных жилых домов, побиты стекла в одном многоквартирном доме, также в списке одно административное здание и шесть машин.
"Меньше всего случаев обстрела приграничных районов зарегистрировано в среду, 7 июня, - 12 инцидентов, два из них в Шебекино", - добавил собеседник агентства, отметив, что при обстрелах были повреждены три частных жилых дома, два производственных здания, а также 11 единиц сельскохозяйственной техники.
Источник напомнил, что в понедельник вечером беспилотник сбросил взрывное устройство на трансформаторную подстанцию "Фрунзенская" в Белгородском районе. В результате атаки дрона был поврежден один трансформатор. А 6 июня два удара с беспилотников пришлись по пограничному пункту пропуска "Шебекино-Плетеневка".
"Очень страшно было": жители Шебекино в пунктах временного размещения
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Беженка из Шебекино, возле дома которой разорвался снаряд, рассказала, что ночь на 1 июня была невыносимой. "Очень страшно было! Так бабахнуло, что аж волной откинуло…" — вспоминает она.

Пункт временного размещения жителей, организованный на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

Беженка из Шебекино, возле дома которой разорвался снаряд, рассказала, что ночь на 1 июня была невыносимой. "Очень страшно было! Так бабахнуло, что аж волной откинуло…" — вспоминает она.

© РИА Новости / Антон Вергун
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1 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Из-за крайне сложной обстановки в Шебекинском округе жителям дали возможность остановиться в Белгороде.

Девушка с кошкой в пункте временного размещения жителей, организованном на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

Из-за крайне сложной обстановки в Шебекинском округе жителям дали возможность остановиться в Белгороде.

© РИА Новости / Антон Вергун
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2 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

В городе приготовили к приему людей несколько пунктов временного размещения.

Медики в пункте временного размещения жителей, организованном на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

В городе приготовили к приему людей несколько пунктов временного размещения.

© РИА Новости / Антон Вергун
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3 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Крупнейший ПВР открыли на стадионе "Белгород-Арена". Он рассчитан на тысячу человек, но, если будет нужно, сможет принять и больше.

Пункт временного размещения жителей, организованный на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

Крупнейший ПВР открыли на стадионе "Белгород-Арена". Он рассчитан на тысячу человек, но, если будет нужно, сможет принять и больше.

© РИА Новости / Антон Вергун
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4 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Пункт поделили на несколько зон — для семей с детьми, для маломобильных людей. Работает комната матери и ребенка. Дежурят психологи, медики.

Пункт временного размещения жителей, организованный на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

Пункт поделили на несколько зон — для семей с детьми, для маломобильных людей. Работает комната матери и ребенка. Дежурят психологи, медики.

© РИА Новости / Антон Вергун
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5 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Артисты развлекают детей в пункте временного размещения жителей.

Артисты развлекают детей в пункте временного размещения жителей, организованном на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

Артисты развлекают детей в пункте временного размещения жителей.

© РИА Новости / Антон Вергун
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6 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Котенок в пункте временного размещения на стадионе "Белгород-Арена".

Котенок в пункте временного размещения жителей, организованном на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

Котенок в пункте временного размещения на стадионе "Белгород-Арена".

© РИА Новости / Антон Вергун
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7 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

"Конечно, условия достаточно непростые. Непростые в том, что это огромные спортивные объекты, где находятся сотни кроватей, где спят и взрослые, и маленькие, и пожилые, и молодые", — признал губернатор Вячеслав Гладков после посещения ПВР.

Пункт временного размещения жителей, организованный на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

"Конечно, условия достаточно непростые. Непростые в том, что это огромные спортивные объекты, где находятся сотни кроватей, где спят и взрослые, и маленькие, и пожилые, и молодые", — признал губернатор Вячеслав Гладков после посещения ПВР.

© РИА Новости / Антон Вергун
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8 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Власти пообещали найти возможность и разместить людей в более комфортных условиях.

Пункт временного размещения жителей, организованный на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

Власти пообещали найти возможность и разместить людей в более комфортных условиях.

© РИА Новости / Антон Вергун
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9 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

В Белгородской области приняли уже более 2500 жителей обстреливаемого Шебекинского округа.

Пункт временного размещения жителей, организованный на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

В Белгородской области приняли уже более 2500 жителей обстреливаемого Шебекинского округа.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
10 из 10

Беженка из Шебекино, возле дома которой разорвался снаряд, рассказала, что ночь на 1 июня была невыносимой. "Очень страшно было! Так бабахнуло, что аж волной откинуло…" — вспоминает она.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
1 из 10

Из-за крайне сложной обстановки в Шебекинском округе жителям дали возможность остановиться в Белгороде.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
2 из 10

В городе приготовили к приему людей несколько пунктов временного размещения.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
3 из 10

Крупнейший ПВР открыли на стадионе "Белгород-Арена". Он рассчитан на тысячу человек, но, если будет нужно, сможет принять и больше.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
4 из 10

Пункт поделили на несколько зон — для семей с детьми, для маломобильных людей. Работает комната матери и ребенка. Дежурят психологи, медики.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
5 из 10

Артисты развлекают детей в пункте временного размещения жителей.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
6 из 10

Котенок в пункте временного размещения на стадионе "Белгород-Арена".

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
7 из 10

"Конечно, условия достаточно непростые. Непростые в том, что это огромные спортивные объекты, где находятся сотни кроватей, где спят и взрослые, и маленькие, и пожилые, и молодые", — признал губернатор Вячеслав Гладков после посещения ПВР.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
8 из 10

Власти пообещали найти возможность и разместить людей в более комфортных условиях.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
9 из 10

В Белгородской области приняли уже более 2500 жителей обстреливаемого Шебекинского округа.

© РИА Новости / Антон Вергун
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10 из 10
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьШебекинский районБелгородский районВооруженные силы Украины
 
 
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