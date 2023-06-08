https://ria.ru/20230608/obstrely-1876910915.html

ВСУ за шесть дней обстреляли Белгородскую область 164 раза

ВСУ за шесть дней обстреляли Белгородскую область 164 раза - РИА Новости, 08.06.2023

ВСУ за шесть дней обстреляли Белгородскую область 164 раза

Украинские войска почти 165 раз подвергли атакам за последние шесть дней приграничные населенные пункты на территории Белгородской области, больше всего... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T12:23

2023-06-08T12:23

2023-06-08T12:23

специальная военная операция на украине

белгородская область

шебекинский район

белгородский район

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Украинские войска почти 165 раз подвергли атакам за последние шесть дней приграничные населенные пункты на территории Белгородской области, больше всего обстрелов - 35 - было 3 июня, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Начиная с пятницы, 2 июня, в приграничных муниципалитетах области зарегистрировано 164 атаки с использованием реактивных систем залпового огня "Град", минометов различного калибра и беспилотников", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что рекордным по числу обстрелов стало 3 июня – в течение суток произошло 35 инцидентов, 20 из них - на территории Шебекинского района. В результате атак были повреждены фасады и кровли 14 частных жилых домов, побиты стекла в одном многоквартирном доме, также в списке одно административное здание и шесть машин. "Меньше всего случаев обстрела приграничных районов зарегистрировано в среду, 7 июня, - 12 инцидентов, два из них в Шебекино", - добавил собеседник агентства, отметив, что при обстрелах были повреждены три частных жилых дома, два производственных здания, а также 11 единиц сельскохозяйственной техники. Источник напомнил, что в понедельник вечером беспилотник сбросил взрывное устройство на трансформаторную подстанцию "Фрунзенская" в Белгородском районе. В результате атаки дрона был поврежден один трансформатор. А 6 июня два удара с беспилотников пришлись по пограничному пункту пропуска "Шебекино-Плетеневка".

https://ria.ru/20230608/shebekino-1876851201.html

белгородская область

шебекинский район

белгородский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белгородская область, шебекинский район, белгородский район, вооруженные силы украины