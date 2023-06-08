ВСУ за шесть дней обстреляли Белгородскую область 164 раза

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Украинские войска почти 165 раз подвергли атакам за последние шесть дней приграничные населенные пункты на территории Белгородской области, больше всего обстрелов - 35 - было 3 июня, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Начиная с пятницы, 2 июня, в приграничных муниципалитетах области зарегистрировано 164 атаки с использованием реактивных систем залпового огня "Град", минометов различного калибра и беспилотников", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что рекордным по числу обстрелов стало 3 июня – в течение суток произошло 35 инцидентов, 20 из них - на территории Шебекинского района. В результате атак были повреждены фасады и кровли 14 частных жилых домов, побиты стекла в одном многоквартирном доме, также в списке одно административное здание и шесть машин. "Меньше всего случаев обстрела приграничных районов зарегистрировано в среду, 7 июня, - 12 инцидентов, два из них в Шебекино", - добавил собеседник агентства, отметив, что при обстрелах были повреждены три частных жилых дома, два производственных здания, а также 11 единиц сельскохозяйственной техники. Источник напомнил, что в понедельник вечером беспилотник сбросил взрывное устройство на трансформаторную подстанцию "Фрунзенская" в Белгородском районе. В результате атаки дрона был поврежден один трансформатор. А 6 июня два удара с беспилотников пришлись по пограничному пункту пропуска "Шебекино-Плетеневка".
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Украинские войска почти 165 раз подвергли атакам за последние шесть дней приграничные населенные пункты на территории Белгородской области, больше всего обстрелов - 35 - было 3 июня, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
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"Начиная с пятницы, 2 июня, в приграничных муниципалитетах области зарегистрировано 164 атаки с использованием реактивных систем залпового огня "Град", минометов различного калибра и беспилотников", - сказал собеседник агентства.
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Он отметил, что рекордным по числу обстрелов стало 3 июня – в течение суток произошло 35 инцидентов, 20 из них - на территории Шебекинского района. В результате атак были повреждены фасады и кровли 14 частных жилых домов, побиты стекла в одном многоквартирном доме, также в списке одно административное здание и шесть машин.
"Меньше всего случаев обстрела приграничных районов зарегистрировано в среду, 7 июня, - 12 инцидентов, два из них в Шебекино", - добавил собеседник агентства, отметив, что при обстрелах были повреждены три частных жилых дома, два производственных здания, а также 11 единиц сельскохозяйственной техники.
Источник напомнил, что в понедельник вечером беспилотник сбросил взрывное устройство на трансформаторную подстанцию "Фрунзенская" в Белгородском районе. В результате атаки дрона был поврежден один трансформатор. А 6 июня два удара с беспилотников пришлись по пограничному пункту пропуска "Шебекино-Плетеневка".
"Конечно, условия достаточно непростые. Непростые в том, что это огромные спортивные объекты, где находятся сотни кроватей, где спят и взрослые, и маленькие, и пожилые, и молодые", — признал губернатор Вячеслав Гладков после посещения ПВР.
"Конечно, условия достаточно непростые. Непростые в том, что это огромные спортивные объекты, где находятся сотни кроватей, где спят и взрослые, и маленькие, и пожилые, и молодые", — признал губернатор Вячеслав Гладков после посещения ПВР.
"Конечно, условия достаточно непростые. Непростые в том, что это огромные спортивные объекты, где находятся сотни кроватей, где спят и взрослые, и маленькие, и пожилые, и молодые", — признал губернатор Вячеслав Гладков после посещения ПВР.
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