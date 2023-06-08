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ВСУ дважды за сутки открывали огонь по ЛНР

ВСУ дважды за сутки открывали огонь по ЛНР - РИА Новости, 08.06.2023

ВСУ дважды за сутки открывали огонь по ЛНР

Войска Киева два раза за минувшие сутки открывали огонь по территории Луганской Народной Республики, зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры, в том РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T08:34

2023-06-08T08:34

2023-06-08T08:34

специальная военная операция на украине

происшествия

луганская народная республика

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 8 июн - РИА Новости. Войска Киева два раза за минувшие сутки открывали огонь по территории Луганской Народной Республики, зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры, в том числе жилых домов, сообщили в МЧС ЛНР. "Территория Луганской Народной Республики дважды подвергалась обстрелам по населенным пунктам Покровское и Поповка", - говорится в сообщении. По данным ведомства, зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры, в том числе в результате обстрела повреждены четыре частных жилых дома, многоквартирный жилой дом, газовая труба и трансформатор.

луганская народная республика

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, луганская народная республика, вооруженные силы украины