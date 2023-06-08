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ВСУ дважды за сутки открывали огонь по ЛНР
ВСУ дважды за сутки открывали огонь по ЛНР - РИА Новости, 08.06.2023
ВСУ дважды за сутки открывали огонь по ЛНР
Войска Киева два раза за минувшие сутки открывали огонь по территории Луганской Народной Республики, зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры, в том РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T08:34
2023-06-08T08:34
2023-06-08T08:34
специальная военная операция на украине
происшествия
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 8 июн - РИА Новости. Войска Киева два раза за минувшие сутки открывали огонь по территории Луганской Народной Республики, зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры, в том числе жилых домов, сообщили в МЧС ЛНР. "Территория Луганской Народной Республики дважды подвергалась обстрелам по населенным пунктам Покровское и Поповка", - говорится в сообщении. По данным ведомства, зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры, в том числе в результате обстрела повреждены четыре частных жилых дома, многоквартирный жилой дом, газовая труба и трансформатор.
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВСУ дважды за сутки открывали огонь по ЛНР
МЧС ЛНР сообщило об обстрелах ВСУ населенных пунктов Покровское и Поповка