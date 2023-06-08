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Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк

Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк - РИА Новости, 08.06.2023

Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк

Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк, за ночь выпустив по ним 11 снарядов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T06:33

2023-06-08T06:33

2023-06-08T06:33

специальная военная операция на украине

горловка

донецк

украина

нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк, за ночь выпустив по ним 11 снарядов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 05.45 - населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. В 23.20 украинские войска обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка, выпустив по ним шесть снарядов калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

горловка

донецк

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горловка, донецк, украина, нато, происшествия