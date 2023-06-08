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Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 08.06.2023
Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 26 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 148 единиц боеприпасов, сообщило представительство ДНР... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T00:40
2023-06-08T00:40
2023-06-08T00:40
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
старомихайловка
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 26 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 148 единиц боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 26 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 15 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. На горловском 11 обстрелов из артиллерии 152 миллиметра", - сообщает представительство в своем телеграм-канале. Уточняется, что противник выпустил 148 единиц различных боеприпасов. Под огнем оказались районы шести населенных пунктов республики: Горловка, Широкая Балка, Донецк, Макеевка, Александровка, Старомихайловка. За прошедшие сутки поступили сведения о ранении двух мирных жителей в Донецке и Старомихайловке. В предыдущие сутки со стороны ВФУ зафиксировано 43 обстрела.
https://ria.ru/20230607/obstrel-1876830858.html
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донецкая народная республика, донецк, старомихайловка, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Старомихайловка, СЦКК, Происшествия
Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР
Представительство ДНР: украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию Донбасса