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Число пострадавших при обстреле Горловки ВСУ возросло до 13 человек - РИА Новости, 08.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:34 08.06.2023 (обновлено: 21:37 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/obstrel-1877095516.html
Число пострадавших при обстреле Горловки ВСУ возросло до 13 человек
Число пострадавших при обстреле Горловки ВСУ возросло до 13 человек - РИА Новости, 08.06.2023
Число пострадавших при обстреле Горловки ВСУ возросло до 13 человек
Число пострадавших в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск возросло до 13, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T21:34
2023-06-08T21:37
специальная военная операция на украине
горловка
вооруженные силы украины
происшествия
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
сцкк
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ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск возросло до 13, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале."Число раненых возросло до 13", - написал мэр.Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) ранее сообщало, что в течение дня в четверг украинские войска выпустили по Горловке 38 ракет из РСЗО. Ранее мэр сообщил, что число погибших из-за обстрела Горловки украинскими войсками возросло до четырех человек.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
горловка
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горловка, вооруженные силы украины, происшествия, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, СЦКК
Число пострадавших при обстреле Горловки ВСУ возросло до 13 человек

Мэр Приходько: число пострадавших при обстреле Горловки ВСУ возросло до 13 человек

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в ДНР
Автомобиль скорой помощи в ДНР - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск возросло до 13, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
"Число раненых возросло до 13", - написал мэр.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) ранее сообщало, что в течение дня в четверг украинские войска выпустили по Горловке 38 ракет из РСЗО. Ранее мэр сообщил, что число погибших из-за обстрела Горловки украинскими войсками возросло до четырех человек.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 20:47
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 08.06.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаВооруженные силы УкраиныПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван ПриходькоСЦКК
 
 
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