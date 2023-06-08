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Число пострадавших при обстреле Горловки ВСУ возросло до 13 человек
Число пострадавших при обстреле Горловки ВСУ возросло до 13 человек - РИА Новости, 08.06.2023
Число пострадавших при обстреле Горловки ВСУ возросло до 13 человек
Число пострадавших в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск возросло до 13, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T21:34
2023-06-08T21:34
2023-06-08T21:37
специальная военная операция на украине
горловка
вооруженные силы украины
происшествия
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
сцкк
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ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск возросло до 13, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале."Число раненых возросло до 13", - написал мэр.Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) ранее сообщало, что в течение дня в четверг украинские войска выпустили по Горловке 38 ракет из РСЗО. Ранее мэр сообщил, что число погибших из-за обстрела Горловки украинскими войсками возросло до четырех человек.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, СЦКК
Число пострадавших при обстреле Горловки ВСУ возросло до 13 человек
Мэр Приходько: число пострадавших при обстреле Горловки ВСУ возросло до 13 человек