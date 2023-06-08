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Украинские войска обстреляли Горловку ракетами из РСЗО - РИА Новости, 08.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:06 08.06.2023 (обновлено: 20:14 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/obstrel-1877081438.html
Украинские войска обстреляли Горловку ракетами из РСЗО
Украинские войска обстреляли Горловку ракетами из РСЗО - РИА Новости, 08.06.2023
Украинские войска обстреляли Горловку ракетами из РСЗО
Украинские войска в 19.40 выпустили 15 ракет из РСЗО по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T20:06
2023-06-08T20:14
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Украинские войска в 19.40 выпустили 15 ракет из РСЗО по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.40 - населенный пункт Сухая Балка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 15 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Тип РСЗО не уточняется, последствия обстрела пока не установлены.Кроме того, представительство сообщило, что украинские войска в 19.35 выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка и семь снарядов калибром 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки.Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало, что украинские войска выпустили по Горловке 23 ракеты из РСЗО. Позже мэр города Иван Приходько сообщил о девяти пострадавших, погибшей девушке при обстреле Горловки и о повреждениях Дворца культуры "Шахтер" в результате прямых попаданий украинских снарядов. Приходько заявлял, что мирная жительница погибла, еще десять пострадали при обстреле Горловки со стороны украинских войск. Позже он написал, что еще один человек скончался в больнице.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230608/zelenskiy-1876967599.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку ракетами из РСЗО

Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Горловке 15 ракет из РСЗО

© Фото : ВГА Новой Каховки Осколок снаряда РСЗО
Осколок снаряда РСЗО - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© Фото : ВГА Новой Каховки
Осколок снаряда РСЗО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Украинские войска в 19.40 выпустили 15 ракет из РСЗО по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.40 - населенный пункт Сухая Балка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 15 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Тип РСЗО не уточняется, последствия обстрела пока не установлены.
Кроме того, представительство сообщило, что украинские войска в 19.35 выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка и семь снарядов калибром 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки.
Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало, что украинские войска выпустили по Горловке 23 ракеты из РСЗО. Позже мэр города Иван Приходько сообщил о девяти пострадавших, погибшей девушке при обстреле Горловки и о повреждениях Дворца культуры "Шахтер" в результате прямых попаданий украинских снарядов. Приходько заявлял, что мирная жительница погибла, еще десять пострадали при обстреле Горловки со стороны украинских войск. Позже он написал, что еще один человек скончался в больнице.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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