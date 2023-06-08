https://ria.ru/20230608/obstrel-1877080938.html

При обстреле Горловки пострадал мирный житель

При обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 08.06.2023

При обстреле Горловки пострадал мирный житель

Мирный житель пострадал в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T20:04

2023-06-08T20:04

2023-06-08T20:15

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "Обстрелом (со стороны) вооруженных формирований Украины ранен мирный горловчанин", - написал Приходько. Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало, что украинские войска выпустили по Горловке 23 ракеты из РСЗО. Позже мэр города сообщил о девяти пострадавших, погибшей девушке при обстреле Горловки и о повреждениях Дворца культуры "Шахтер" в результате прямых попаданий украинских снарядов. Прихолько заявлял, что мирная жительница погибла, еще десять пострадали при обстреле Горловки со стороны украинских войск. Позже он написал, что еще один человек скончался в больнице. В четверг министерство угля и энергетики ДНР сообщало, что административное здание Государственной магистральной сетевой компании повреждено при обстреле центра Горловки украинскими войсками, ранен также сотрудник предприятия.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873199777.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, сцкк, происшествия