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При обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 08.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:04 08.06.2023 (обновлено: 20:15 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/obstrel-1877080938.html
При обстреле Горловки пострадал мирный житель
При обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 08.06.2023
При обстреле Горловки пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T20:04
2023-06-08T20:15
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "Обстрелом (со стороны) вооруженных формирований Украины ранен мирный горловчанин", - написал Приходько. Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало, что украинские войска выпустили по Горловке 23 ракеты из РСЗО. Позже мэр города сообщил о девяти пострадавших, погибшей девушке при обстреле Горловки и о повреждениях Дворца культуры "Шахтер" в результате прямых попаданий украинских снарядов. Прихолько заявлял, что мирная жительница погибла, еще десять пострадали при обстреле Горловки со стороны украинских войск. Позже он написал, что еще один человек скончался в больнице. В четверг министерство угля и энергетики ДНР сообщало, что административное здание Государственной магистральной сетевой компании повреждено при обстреле центра Горловки украинскими войсками, ранен также сотрудник предприятия.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка
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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, СЦКК, Происшествия
При обстреле Горловки пострадал мирный житель

Мэр Приходько: при обстреле Горловки пострадал мирный житель

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкМестная жительница показывает осколки снарядов
Местная жительница показывает осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Местная жительница показывает осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
"Обстрелом (со стороны) вооруженных формирований Украины ранен мирный горловчанин", - написал Приходько.
Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало, что украинские войска выпустили по Горловке 23 ракеты из РСЗО. Позже мэр города сообщил о девяти пострадавших, погибшей девушке при обстреле Горловки и о повреждениях Дворца культуры "Шахтер" в результате прямых попаданий украинских снарядов. Прихолько заявлял, что мирная жительница погибла, еще десять пострадали при обстреле Горловки со стороны украинских войск. Позже он написал, что еще один человек скончался в больнице.
В четверг министерство угля и энергетики ДНР сообщало, что административное здание Государственной магистральной сетевой компании повреждено при обстреле центра Горловки украинскими войсками, ранен также сотрудник предприятия.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоСЦККПроисшествия
 
 
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