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При обстреле Волновахи украинскими войсками пострадал мужчина - РИА Новости, 08.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:01 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/obstrel-1877048854.html
При обстреле Волновахи украинскими войсками пострадал мужчина
При обстреле Волновахи украинскими войсками пострадал мужчина - РИА Новости, 08.06.2023
При обстреле Волновахи украинскими войсками пострадал мужчина
Охранник пострадал в результате обстрела Волновахи со стороны украинских войск, сообщило МЧС ДНР. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T18:01
2023-06-08T18:01
специальная военная операция на украине
происшествия
волноваха
донецкая народная республика
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Охранник пострадал в результате обстрела Волновахи со стороны украинских войск, сообщило МЧС ДНР. В телеграм-канале ведомства отмечается, что сегодня около 16.00 в Волновахе был зафиксирован обстрел со стороны Украины. Эту же информацию ранее передавало представительство ДНР в СЦКК, сообщив о выпущенных по городу из РСЗО четырех ракетах. "Сотрудники пожарно-спасательного отряда города выехали для сбора информации. Возле вышки связи спасатели обнаружили пострадавшего охранника и оказали ему доврачебную помощь", - говорится в сообщении МЧС в телеграм-канале. В службе добавили, что мужчину доставили в медучреждение.
https://ria.ru/20230607/ukraina-1876723872.html
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происшествия, волноваха, донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Волноваха, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
При обстреле Волновахи украинскими войсками пострадал мужчина

МЧС ДНР: при обстреле Волновахи украинскими войсками пострадал охранник

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в ДНР
Автомобиль скорой помощи в ДНР - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Охранник пострадал в результате обстрела Волновахи со стороны украинских войск, сообщило МЧС ДНР.
В телеграм-канале ведомства отмечается, что сегодня около 16.00 в Волновахе был зафиксирован обстрел со стороны Украины. Эту же информацию ранее передавало представительство ДНР в СЦКК, сообщив о выпущенных по городу из РСЗО четырех ракетах.
"Сотрудники пожарно-спасательного отряда города выехали для сбора информации. Возле вышки связи спасатели обнаружили пострадавшего охранника и оказали ему доврачебную помощь", - говорится в сообщении МЧС в телеграм-канале.
В службе добавили, что мужчину доставили в медучреждение.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВолновахаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦКК
 
 
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