https://ria.ru/20230608/obstrel-1877048854.html
При обстреле Волновахи украинскими войсками пострадал мужчина
При обстреле Волновахи украинскими войсками пострадал мужчина - РИА Новости, 08.06.2023
При обстреле Волновахи украинскими войсками пострадал мужчина
Охранник пострадал в результате обстрела Волновахи со стороны украинских войск, сообщило МЧС ДНР. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T18:01
2023-06-08T18:01
2023-06-08T18:01
специальная военная операция на украине
происшествия
волноваха
донецкая народная республика
украина
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604101965_0:0:2834:1594_1920x0_80_0_0_36e815861edcc42486bed70ac4e71aef.jpg
ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Охранник пострадал в результате обстрела Волновахи со стороны украинских войск, сообщило МЧС ДНР. В телеграм-канале ведомства отмечается, что сегодня около 16.00 в Волновахе был зафиксирован обстрел со стороны Украины. Эту же информацию ранее передавало представительство ДНР в СЦКК, сообщив о выпущенных по городу из РСЗО четырех ракетах. "Сотрудники пожарно-спасательного отряда города выехали для сбора информации. Возле вышки связи спасатели обнаружили пострадавшего охранника и оказали ему доврачебную помощь", - говорится в сообщении МЧС в телеграм-канале. В службе добавили, что мужчину доставили в медучреждение.
https://ria.ru/20230607/ukraina-1876723872.html
волноваха
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604102203_0:0:2159:1619_1920x0_80_0_0_725104de8b328a632fea2e15703a970f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волноваха, донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Волноваха, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
При обстреле Волновахи украинскими войсками пострадал мужчина
МЧС ДНР: при обстреле Волновахи украинскими войсками пострадал охранник