https://ria.ru/20230608/obstrel-1877048854.html

При обстреле Волновахи украинскими войсками пострадал мужчина

При обстреле Волновахи украинскими войсками пострадал мужчина - РИА Новости, 08.06.2023

При обстреле Волновахи украинскими войсками пострадал мужчина

Охранник пострадал в результате обстрела Волновахи со стороны украинских войск, сообщило МЧС ДНР. РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T18:01

2023-06-08T18:01

2023-06-08T18:01

специальная военная операция на украине

происшествия

волноваха

донецкая народная республика

украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Охранник пострадал в результате обстрела Волновахи со стороны украинских войск, сообщило МЧС ДНР. В телеграм-канале ведомства отмечается, что сегодня около 16.00 в Волновахе был зафиксирован обстрел со стороны Украины. Эту же информацию ранее передавало представительство ДНР в СЦКК, сообщив о выпущенных по городу из РСЗО четырех ракетах. "Сотрудники пожарно-спасательного отряда города выехали для сбора информации. Возле вышки связи спасатели обнаружили пострадавшего охранника и оказали ему доврачебную помощь", - говорится в сообщении МЧС в телеграм-канале. В службе добавили, что мужчину доставили в медучреждение.

https://ria.ru/20230607/ukraina-1876723872.html

волноваха

донецкая народная республика

украина

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происшествия, волноваха, донецкая народная республика, украина, сцкк