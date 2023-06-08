https://ria.ru/20230608/obstrel-1877040206.html
В больницу доставили трех пострадавших при обстреле в Голой Пристани
В больницу доставили трех пострадавших при обстреле в Голой Пристани - РИА Новости, 08.06.2023
В больницу доставили трех пострадавших при обстреле в Голой Пристани
Трое пострадавших в результате обстрела пункта эвакуации в Голой Пристани доставлены в больницу, один человек находится в тяжелом состоянии, его оперируют,... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T17:35
2023-06-08T17:35
2023-06-08T17:35
происшествия
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Трое пострадавших в результате обстрела пункта эвакуации в Голой Пристани доставлены в больницу, один человек находится в тяжелом состоянии, его оперируют, сообщил министр здравоохранения Херсонской области Артыш Сат. Как сообщил ранее врио губернатора региона Владимир Сальдо, ВСУ нанесли удар по пункту эвакуации из попавшего в зону подтопления из-за разрушения Каховской ГЭС города Голая Пристань, в результате чего погибли два человека, в том числе беременная женщина. "Двоим пациентам оказывается амбулаторная помощь — в госпитализации они не нуждаются. Пациента в тяжелом состоянии оперируют. При необходимости специализированной медицинской помощи мы отправим его на лечение в Крым", - приводятся слова министра в телеграм-канале минздрава региона. Все пострадавшие были доставлены в Скадовскую центральную городскую больницу.
https://ria.ru/20230608/obstrel-1877038737.html
https://ria.ru/20230608/evakuatsiya-1876980931.html
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В больницу доставили трех пострадавших при обстреле в Голой Пристани
Один из пострадавших при обстреле пункта эвакуации в Голой Пристани в тяжелом состоянии