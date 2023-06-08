Рейтинг@Mail.ru
В больницу доставили трех пострадавших при обстреле в Голой Пристани - РИА Новости, 08.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:35 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/obstrel-1877040206.html
В больницу доставили трех пострадавших при обстреле в Голой Пристани
В больницу доставили трех пострадавших при обстреле в Голой Пристани - РИА Новости, 08.06.2023
В больницу доставили трех пострадавших при обстреле в Голой Пристани
Трое пострадавших в результате обстрела пункта эвакуации в Голой Пристани доставлены в больницу, один человек находится в тяжелом состоянии, его оперируют,... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T17:35
2023-06-08T17:35
происшествия
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114719_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_5f3764b3b6e7b03e12b9be32e914e854.jpg
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Трое пострадавших в результате обстрела пункта эвакуации в Голой Пристани доставлены в больницу, один человек находится в тяжелом состоянии, его оперируют, сообщил министр здравоохранения Херсонской области Артыш Сат. Как сообщил ранее врио губернатора региона Владимир Сальдо, ВСУ нанесли удар по пункту эвакуации из попавшего в зону подтопления из-за разрушения Каховской ГЭС города Голая Пристань, в результате чего погибли два человека, в том числе беременная женщина. "Двоим пациентам оказывается амбулаторная помощь — в госпитализации они не нуждаются. Пациента в тяжелом состоянии оперируют. При необходимости специализированной медицинской помощи мы отправим его на лечение в Крым", - приводятся слова министра в телеграм-канале минздрава региона. Все пострадавшие были доставлены в Скадовскую центральную городскую больницу.
https://ria.ru/20230608/obstrel-1877038737.html
https://ria.ru/20230608/evakuatsiya-1876980931.html
херсонская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114719_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_a6272b03414be7ebdbcfc2859f107bd8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, россия
Происшествия, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Россия
В больницу доставили трех пострадавших при обстреле в Голой Пристани

Один из пострадавших при обстреле пункта эвакуации в Голой Пристани в тяжелом состоянии

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Трое пострадавших в результате обстрела пункта эвакуации в Голой Пристани доставлены в больницу, один человек находится в тяжелом состоянии, его оперируют, сообщил министр здравоохранения Херсонской области Артыш Сат.
Как сообщил ранее врио губернатора региона Владимир Сальдо, ВСУ нанесли удар по пункту эвакуации из попавшего в зону подтопления из-за разрушения Каховской ГЭС города Голая Пристань, в результате чего погибли два человека, в том числе беременная женщина.
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
Мирный житель погиб при обстреле Владимировки украинскими войсками
Вчера, 17:31
"Двоим пациентам оказывается амбулаторная помощь — в госпитализации они не нуждаются. Пациента в тяжелом состоянии оперируют. При необходимости специализированной медицинской помощи мы отправим его на лечение в Крым", - приводятся слова министра в телеграм-канале минздрава региона.
Все пострадавшие были доставлены в Скадовскую центральную городскую больницу.
Затопленный район Херсона - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
С подтопленных территорий Херсонской области госпитализировали 60 человек
Вчера, 15:19
 
ПроисшествияХерсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала