https://ria.ru/20230608/obstrel-1877038737.html
Мирный житель погиб при обстреле Владимировки украинскими войсками
Мирный житель погиб при обстреле Владимировки украинскими войсками - РИА Новости, 08.06.2023
Мирный житель погиб при обстреле Владимировки украинскими войсками
Мирный житель погиб в результате обстрела Владимировки украинскими войсками, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T17:31
2023-06-08T17:31
2023-06-08T17:31
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
волновахский район
мариуполь
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела Владимировки украинскими войсками, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 8 июня по состоянию на 17.00 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Владимировка (Волновахский район): погиб мужчина 1975 года рождения", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, в результате подрыва в Мариуполе ранены два мирных жителя 1980 и 1990 года рождения. Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало, что в 11.30 украинские войска выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Владимировке. Поселок Владимировка расположен в Волновахском районе, менее чем в 10 километрах к востоку от Угледара, за который идут бои.
https://ria.ru/20230608/obstrel-1876946893.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, волновахский район, мариуполь, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Волновахский район, Мариуполь, СЦКК, Происшествия
Мирный житель погиб при обстреле Владимировки украинскими войсками
Представительство ДНР: мирный житель погиб в результате обстрела Владимировки ВСУ