https://ria.ru/20230608/obstrel-1877038737.html

Мирный житель погиб при обстреле Владимировки украинскими войсками

Мирный житель погиб при обстреле Владимировки украинскими войсками - РИА Новости, 08.06.2023

Мирный житель погиб при обстреле Владимировки украинскими войсками

Мирный житель погиб в результате обстрела Владимировки украинскими войсками, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T17:31

2023-06-08T17:31

2023-06-08T17:31

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

волновахский район

мариуполь

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела Владимировки украинскими войсками, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 8 июня по состоянию на 17.00 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Владимировка (Волновахский район): погиб мужчина 1975 года рождения", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, в результате подрыва в Мариуполе ранены два мирных жителя 1980 и 1990 года рождения. Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало, что в 11.30 украинские войска выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Владимировке. Поселок Владимировка расположен в Волновахском районе, менее чем в 10 километрах к востоку от Угледара, за который идут бои.

https://ria.ru/20230608/obstrel-1876946893.html

донецкая народная республика

волновахский район

мариуполь

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донецкая народная республика, волновахский район, мариуполь, сцкк, происшествия