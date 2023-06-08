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Украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО по Волновахе
Украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО по Волновахе - РИА Новости, 08.06.2023
Украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО по Волновахе
Украинские войска в 16.00 выпустили четыре ракеты из РСЗО по Волновахе, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T16:25
2023-06-08T16:25
2023-06-08T16:35
специальная военная операция на украине
волноваха
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Украинские войска в 16.00 выпустили четыре ракеты из РСЗО по Волновахе, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.00 - населенный пункт Богатырь - населенный пункт Волноваха: выпущено четыре ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.Тип РСЗО не уточняется, последствия обстрела пока не установлены.Кроме того, в 14.45 украинские войска выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка.
https://ria.ru/20230603/sobolevka-1875940095.html
волноваха
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волноваха, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Волноваха, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО по Волновахе
Представительство ДНР: украинские военные выпустили четыре ракеты из РСЗО по Волновахе