https://ria.ru/20230608/obstrel-1877003009.html

Общежитие получило повреждения при обстреле Горловки украинскими войсками

Общежитие получило повреждения при обстреле Горловки украинскими войсками - РИА Новости, 08.06.2023

Общежитие получило повреждения при обстреле Горловки украинскими войсками

Здание общежития автотранспортного техникума повреждено в результате обстрела в четверг центра Горловки, сообщил в Telegram-канале мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T15:52

2023-06-08T15:52

2023-06-08T15:52

специальная военная операция на украине

горловка

иван приходько

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 8 июн – РИА Новости. Здание общежития автотранспортного техникума повреждено в результате обстрела в четверг центра Горловки, сообщил в Telegram-канале мэр города Иван Приходько. "Общежитие автотранспортного техникума (Центрально-Городской район Горловки), поврежденное обстрелом со стороны вооруженных формирований (Украины)", - написал Приходько.Ранее мэр сообщил, что при обстреле города повреждено здание Дворца культуры "Шахтер", погибла мирная жительница, ранены десять человек, один человек скончался в больнице. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230605/donetsk-1876326444.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, иван приходько, донецкая народная республика, происшествия