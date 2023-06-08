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Общежитие получило повреждения при обстреле Горловки украинскими войсками
Общежитие получило повреждения при обстреле Горловки украинскими войсками - РИА Новости, 08.06.2023
Общежитие получило повреждения при обстреле Горловки украинскими войсками
Здание общежития автотранспортного техникума повреждено в результате обстрела в четверг центра Горловки, сообщил в Telegram-канале мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T15:52
2023-06-08T15:52
2023-06-08T15:52
специальная военная операция на украине
горловка
иван приходько
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 8 июн – РИА Новости. Здание общежития автотранспортного техникума повреждено в результате обстрела в четверг центра Горловки, сообщил в Telegram-канале мэр города Иван Приходько. "Общежитие автотранспортного техникума (Центрально-Городской район Горловки), поврежденное обстрелом со стороны вооруженных формирований (Украины)", - написал Приходько.Ранее мэр сообщил, что при обстреле города повреждено здание Дворца культуры "Шахтер", погибла мирная жительница, ранены десять человек, один человек скончался в больнице. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка, иван приходько, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Иван Приходько, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Общежитие получило повреждения при обстреле Горловки украинскими войсками
Мэр Горловки Приходько сообщил о повреждении общежития техникума при обстреле ВСУ